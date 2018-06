Concorso 380 Allievi Finanzieri | la domanda scade oggi

Bando di Concorso per 380 allievi finanzieri : Guardia di Finanza: pubblicato il Bando di concorso , per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanzieri . anno 2018.

Guardia di Finanza : Concorso per 380 allievi finanzieri : Il 15 maggio 2018 la Guardia di Finanza ha comunicato, sul proprio sito istituzionale, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanzieri per l’anno 2018. La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è fissata per le 12 del 15 giugno 2018. Requisiti anagrafici per partecipare: Per partecipare al concorso per entrare nella Guardia di Finanza occorre ...