Commercio - Trump annuncia dazi su 50 miliardi di prodotti cinesi. Pechino : "Contromisure rapide" : Donald Trump ha approvato dazi su una lunga lista di prodotti Made in China, per un totale di circa 50 miliardi di valore di merci. Scateranno in due fasi: la prima lista di 818 categorie di prodotti, ...

Commercio - Trump annuncia dazi su oltre 800 prodotti cinesi. Pechino : "Contromiure rapide" : Donald Trump ha approvato dazi su una lunga lista di prodotti Made in China: scatteranno il 6 luglio, riguarderanno 818 categorie di prodotti per un valore di 34 miliardi di dollari. La notizia è ...

Commercio - Trump annuncia dazi su 50 miliardi di beni alla Cina. Pechino : "Contromiure rapide" : Proprio a questo tipo di rischi fanno continuamente riferimento le autorità economiche di mezzo mondo, soprattutto quando si tratta di stilare le previsioni di crescita per il futuro; lo stesso Mario ...

G7 - Trump a colpi di tweet fa saltare l’accordo sul Commercio. : G7, Trump a colpi di tweet fa saltare l’accordo sul commercio. Con un tweet Donald Trump manda a monte due giorni di incontri,… L'articolo G7, Trump a colpi di tweet fa saltare l’accordo sul commercio. proviene da Essere-Informati.it.

Trump snobba il G7 e insiste su dazi e Russia. I leader verso l'accordo sul Commercio : ... 'Non parlo con Putin da diverso tempo, ma è stata discussa la questione di riportare la Russia nel G7 e tornare al G8, penso che sarebbe positivo per il mondo e per la Russia'. Poi l'affondo sulla ...

G7 - verso l'accordo sul Commercio. Trump invita Conte alla Casa Bianca : Con i colleghi europei inizia a tratteggiare anche le posizioni del suo governo sui migranti e l'economia: nel colloquio con Merkel non fa alcun cenno alla possibilità di sforare il deficit ma ...

G7 - in arrivo un documento unitario sul Commercio internazionale. Trump : “Riammettiamo la Russia” : G7, in arrivo un documento unitario sul commercio internazionale. Trump: “Riammettiamo la Russia” Sembra che i partecipanti al G7 abbiano raggiunto un accordo e con tutta probabilità al termine dei lavori arriverà un documento comune sul commercio. A dichiararlo sarebbero state fonti dello staff del presidente francese, Emmanuel Macron, e la stessa cancelliera Angela Merkel. […] L'articolo G7, in arrivo un documento unitario sul commercio ...

G7 - in arrivo un documento unitario sul Commercio internazionale. Trump : “Riammettiamo la Russia” : Sembra che i partecipanti al G7 abbiano raggiunto un accordo e con tutta probabilità al termine dei lavori arriverà un documento comune sul commercio. A dichiararlo sarebbero state fonti dello staff del presidente francese, Emmanuel Macron, e la stessa cancelliera Angela Merkel. Trump ha lasciato in anticipo il summit.Continua a leggere

G7 - Trump non cede su dazi e Russia poi lascia il vertice. Conte anticipa l'accordo sul Commercio : 'Non possiamo essere il salvadanaio da cui tutti rubano' dice il presidente Usa. Poi lascia il Canada per Singapore dove il 12 incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un. Al vertice si va verso un ...

G7 - DOCUMENTO COMUNE SUL Commercio/ Conte lo anticipa - Merkel dubbiosa - Trump : “Russia? Colpa di Obama” : G7, è Trump vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, Conte si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 22:00:00 GMT)

Trump dal G7 : “Via tutti i dazi”. Conte : “Accordo sul Commercio”. Ma Merkel e Macron frenano : I leader del G7 evitano, almeno formalmente, la spaccatura ma non trovano l’accordo quasi su nulla. E lasciano del summit di Charlevoix un’immagine di impotenza e debolezza. Eccetto il limatissimo documento finale, che pure è rimasto in bilico fino alla fine, restano le distanze sui temi più importanti e nessuno dei nodi cruciali, a partire proprio...

Conte : accordo raggiunto su Commercio. Trump : vado da Kim in missione di pace : Il premier: «I leader d’accordo a rivedere i sistemi e le regole di scambio». E, come aveva annunciato, il presidente Usa ha lasciato il vertice prima della chiusura in vista dell’incontro a Singapore

G7 - giornata finale : verso documento comune sul Commercio. Trump e Conte chiedono riammissione Russia : Ma Trump è determinato per la difesa dell'economia Usa . La strada degli accordi è aperta, ma il percorso non è certo facile. Trump VUOLE LA Russia AL G8 - "Ci aspettiamo che le altre nazioni diano ...

Conte al G7 : “Accordo sul Commercio”. Merkel e Macron frenano. Trump va via prima : “Da Kim per una missione di pace” : Al termine della seconda giornata di lavori al G7, il premier italiano Giuseppe Conte annuncia che i leader internazionali hanno trovato un accordo sul commercio per attualizzare le regole. «Dazi, tariffe, barriere, si è molto discusso al G7. Posso anticiparvi che abbiamo raggiunto un accordo e abbiamo tutti convenuto che il sistema del commercio...