Cohen indagato per attività illegali

Ancora grane per Michael,ex avvocato personale di Trump: gli investigatori federali stanno indagando per scoprire se il legale abbia svoltodi lobby illegale. Gli investigatori hanno contattato i responsabili di gruppi che hanno avutocome consulente dopo che Trump ha vinto le elezioni presidenziali del 2016. Tra questi il colosso delle Tlc At&t e quello farmaceutico Novartis.In totale avrebbero versato al legale circa 1,8 mln di dollari per fare lobby all'interno dell'amministrazione Trump.(Di venerdì 15 giugno 2018)