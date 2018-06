Clima | IPCC | con le emissioni attuali il riscaldamento globale supererà la soglia di

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 giugno 2018) Secondo la bozza di un rapporto dell’Intergovernmental Panel onte Change (), se ledi gas serra rimarranno quelle, illadi 1,5°C dai livelli pre-industriali nel 2040. La bozza è stata inviata ai governi per una valutazione preliminare: verrà diffusa in occasione della prossima riunione dell’ente, a ottobre in Corea. Il mantenimento dei 1,5°C dai livelli pre-industriali è l’obiettivo principale dell’Accordo di Parigi del 2015. Secondo il rapporto dell’l’aumento già raggiunto è di 1°C, ed incrementa di 0,2 gradi ogni decennio: secondo il Panel, attualmente, gli impegni presi dai governi per contenere il global warming non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo della COP21 di Parigi. L'articolo: con leil...