Classifiche Mondiali 2018 | tutti i risultati delle partite Diretta | punteggi e marcatori

(Di venerdì 15 giugno 2018) Idi calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero die di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno agli ottavi di finale dove inizierà l’entusiasmante fase a eliminazione. Di seguito il calendario completo deie ledei vari gruppi,e iaggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. GRUPPO A: 14 giugno (ore 17.00) Russia-Arabia Saudita 5-0 (12′ Gazinskiy, 43′ Cheryshev, 71′ Dzyuba, 90+1′ Cheryshev, ...