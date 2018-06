Classifica Fimi album più venduti | Irama e Biondo ancora in testa

Amici 17 - sorpresa per Irama : primo nella Classifica della FIMI : Amici, Irama leader della classifica degli album più venduti Mancano due giorni alla finalissima di Amici. Lunedì sera calerà il sipario sulla diciassettesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippo. Quattro sono i finalisti pronti a darsi battaglia per il raggiungimento della vittoria finale: Carmen, Irama, Einar e Lauren, quest’ultima già vincitrice della categoria ballo. I tre cantanti, oltre a vivere l’ansia per la grande ...

Irama in Classifica Fimi debutta in testa in una chart a guida talent con Biondo - Carmen ed Einar : Irama in classifica Fimi debutta al primo posto con il suo nuovo album Plume. Il giovane artista e concorrente di Amici di Maria De Filippi svetta quindi nella Big chart dedicata agli album dopo il suo ritorno in Warner, sua precedente etichetta dalla quale si era allontanato per una serie di incomprensioni. La sua permanenza nella scuola è arrivata fino alla finale, con ultima puntata prevista per l'11 giugno in prima serata su Canale5. Nel ...

Il trionfo di Calcutta in Classifica Fimi dell’1 giugno con Evergreen insieme al nuovo album di Shawn Mendes : È stato uno dei cantautori della scena indie laziale capace di imporsi nel mainstream grazie ad un seguito guadagnato prevalentemente tra i seguaci sui social e ora Calcutta debutta addirittura primo in classifica Fimi dell'1 giugno con Evergreen. L'album, anticipato dall'uscita del singolo Orgasmo che fece molto rumore per la campagna in codice con cui fu annunciato, ma anche dai brani Pesto e Paracetamolo ha fatto guadagnare a Edoardo ...

Renato Zero irrompe in Classifica Fimi del 25 maggio con Zerovskij - J-Ax e Fedez leader tra i singoli con Italiana : Renato Zero fa irruzione sul podio della classifica Fimi del 25 maggio ancora dominata da Carl Brave e Capo Plaza: debutta infatti sul podio col suo Zerovskij... solo per amore - Live, che si piazza in terza posizione a una settimana dall'uscita. Si tratta della più alta nuova entrata della settimana, quella del doppio CD contenente oltre 2 ore di spettacolo registrate durante i live all'Arena di Verona dello scorso anno: l'album di Renato ...

Tanto rap in Classifica Fimi del 18 maggio - da Carl Brave alla raccolta di J-Ax alla Dark Polo Gang : Il genere rap e trap continua ad imperversare anche nella classifica Fimi del 18 maggio: debutta al primo posto Carl Brave, il cantautore che ha recentemente coronato il sogno di duettare con Fabri Fibra in un featuring a tre voci con Francesca Michielin, Fotografia, già pronto a trasformarsi in un tormentone estivo. Dopo essersi imposto all'attenzione della critica e del pubblico con Polaroid inciso insieme a Franco126, Carl Brave ha ...

Nella Classifica Fimi dell’11 maggio Thomas sul podio - Emma in top10 e tra i singoli spopolano Ghali e Sfera Ebbasta : Ottimo esordio per Thomas Nella classifica Fimi dell'11 maggio: l'ex concorrente della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi debutta direttamente al terzo posto con l'album Thomas 18 Edition, repack del suo ultimo album omonimo uscito lo scorso ottobre. Il giovane talento di Amici è tornato in radio col singolo Non te ne vai mai, che ha anticipato la nuova edizione dell'album Thomas: lo scorso autunno, il disco d'esordio del cantante ...

Lorenzo Fragola in Classifica Fimi ingiustamente 4° con Bengala - Gemitaiz tiene la vetta con Davide : Lorenzo Fragola in classifica Fimi si piazza al 4° posto ma è un risultato che fa storcere il naso a chi ha avuto a che fare con Bengala. L'album del giovane artista catanese, tornato dopo il successo di Zero Gravity, avrebbe meritato sicuramente più attenzione da parte del mercato come uno tra i prodotti più interessanti di queste ultime settimane. Il verdetto a 7 giorni dal rilascio è per il primo posto fuori dal podio, dietro il regnanti ...

Avicii in Classifica Fimi con True dopo la scomparsa - Davide di Gemitaiz debutta al 1° posto : Avicii in classifica Fimi con True dopo l'improvvisa scomparsa di appena una settimana fa. L'album del dj svedese approda in undicesima posizione dietro poche nuove entrate, se si fa eccezione per la vetta occupata da Davide di Gemitaiz. Il terzo album da solista di Gemitaiz sarà presentato nel corso del Concertone del Primo Maggio, del quale sarà ospite, quindi al Wired Festival di Milano il 26 maggio. Nella tracklist dell'album si contano ...

Carmen Consoli in Classifica Fimi debutta in 2ª posizione dietro Noyz Narcos e davanti a Laura Pausini : Carmen Consoli in classifica Fimi debutta al secondo posto con l'album Eco di Sirene. L'artista ha appena rilasciato il disco che ha voluto dedicare al live che ha portato in giro per l'Italia e per l'Europa. Subito alta in classifica, l'artista ha anche rilasciato un singolo con il quale ha voluto aprire il nuovo corso dell'album e che ha portato in radio a partire dal 6 aprile. Si tratta di Uomini topo, ma nell'album è presente anche Tano, ...

Laura Pausini guida ancora la Classifica Fimi - seguita da Thirty Seconds To Mars e Benji e Fede : Laura Pausini guida ancora una volta la classifica Fimi degli album più venduti della settimana. La cantante di Solarolo è seguita dal nuovo disco dei Thirty Seconds To Mars e dal duo modenese Benji e Fede, rispettivamente al secondo e al terzo posto. Se Fatti Sentire occupa la vetta della classifica, Benj e Fede con Siamo Solo Noise sono stabili sul podio dopo sei settimane dalla pubblicazione. America dei Thirty Seconds To Mars debutta ...