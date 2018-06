Cinema in atto | quindicesima puntata

50 alieni che hanno fatto la storia del Cinema : C’è qualcosa di mistico negli alieni. Forme di vita intelligenti che, avvolte dal mistero, sollevano dibattiti filosofici, morali e religiosi. Trascendendo le teorie scientifiche, il cinema fantastico legittima l’interrogativo cardine sull’esistenza degli extraterrestri: siamo soli nell’Universo? Sin dal Viaggio nella Luna di Georges Méliès, la settima arte utilizza l’invasione aliena come pretesto per raccontare la paura dell’ignoto. La natura ...

Splendor 27 - il Cinema raccontato da autori - attori e registi : Il mondo scopre Rolando Ravello come attore al fianco di Alberto Sordi in di Ettore Scola . Un'interpretazione memorabile che gli era valsa, teoricamente, la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di ...

Iwagami a Hollywood 'Volevo essere Watanabe - lotto per i diritti degli attori asiatici' - Cinema - Spettacoli : Hollywood e in particolare i film su Indiana Jones lo hanno fatto innamorare del Cinema, trasferire dalla sua Tokyo negli Stati Uniti per studiare all'Università di Arte e Design di Santa Fe, in New ...

50 frasi che hanno fatto la storia del del Cinema : Che siate spettatori di ieri o di oggi, siamo certi che serberete nel cuore tante memorabili battute dal mondo del cinema. frasi iconiche, legate a momenti che hanno fatto la storia della pellicola, talvolta così inossidabili da essere divenute meme o veri e propri tormentoni della cultura pop. Questa gallery raggruppa cinquanta frasi che hanno segnato il mondo del cinema degli ultimi settant’anni. Non sono tutte e sicuramente ne avremmo ...

Cannes aggira il ricatto “quote rosa" - ma cede a quello del Cinema d'autore : Mentre i royal-watcher calcolavano la lunghezza dello strascico di Meghan Markle e svisceravano altri dettagli matrimoniali, i Cannes-watcher contavano i ritorni sulla Croisette. La giuria del Festival è blindata - non per modo di dire, li chiudono a deliberare e poi dritti alla cerimonia - ma i pre

Da “Tototruffa” alla “Casa di carta” - il Cinema che ispira il contratto Lega-M5s : E’ un “programma bomba”, il più ambizioso di sempre. Se poi l’accordo dovesse saltare, Salvini e Di Maio possono sempre riciclarselo come script per la terza stagione della “Casa di carta” su Netflix, già annunciata dal regista Jesus Colmenar come “qualcosa di brutale, speciale, molto potente”. Perf

Marvel : 10 attori e/o registi che non sono andati d'accordo con il Cinematic Universe : ... reclutato nel 2006 per lavorare al film che inizialmente doveva uscire nel 2012 , fu rimandato per consentire a Wright di girare La fine del mondo , e rimasto a bordo fino al 2014 quando, a pochi ...

Lutto a “Vivere” : è morto il ‘cattivo’. Tv e Cinema piangono la scomparsa di un grande attore il cui volto e la cui voce resteranno sempre impressi nelle nostri menti. Nessun funerale cattolico per lui : la sua dipartita verrà onorata “così” : Lutto nel mondo della televisione italiana. Se ne è andato il 5 maggio 2018 a Loiano (Bo) per una patologia cardiaca un attore molto amato il volto del quale resterà impresso nelle nostri menti per sempre. A dare l’annuncio della morte sono state le figlie dell’uomo – Viola e Arianna – che hanno spiegato che il padre se ne è andato con estrema serenità, circondato dall’affetto di amici e parenti. Parliamo di Adolfo Lastretti, attore teatrale, ...

E' morto Paolo Ferrari. L'attore di teatro - Cinema e tv aveva 89 anni : E' morto ieri a Roma, Paolo Ferrari. L'attore di teatro, cinema e tv si è spento all'età di 89 anni. Indimenticabile la sua voce entrata nelle case degli italiani per anni anche da doppiatore.

