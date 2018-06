Cina | dall’1 luglio le auto nuove saranno dotate di chip che traccia gli spostamenti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 giugno 2018) Pechino si appresta a sviluppare il sistema di monitoraggio della circolazione su strada più esteso al mondo, ultimo gioiellino del vastissimo apparato di sicurezza cinese. Il progetto, come reso noto dal Wall Street Journal, prevede l’utilizzo di un sistema di identificazione elettronica che sfrutta la tecnologia RFID (dall’inglese Radio-Frequency IDentification, in italiano identificazione a radiofrequenza). Secondo quanto previsto per la fase di lancio, a partire dal 1°i veicoli in fase di registrazione verranno dotati di unda posizionare sul parabrezza che permetterà dirne gliattraverso radiofrequenze. I segnali verranno recepiti da appositi dispositivi di lettura istallati lungo la strada e tradotti in dati di identificazione (come il numero di targa e il colore dell’mobile) per poi essere trasferiti al ministero della ...