Ciclismo | OVO Energie Tour | Sarah Roy batte Giorgia Bronzini All’attacco Elisa Longo

Ciclismo femminile - OVO Energy Women’s Tour 2018 : Coryn Rivera batte al fotofinish Marianne Vos e diventa leader : La statunitense Coryn Rivera vince la seconda tappa dell’OVO Energy Women’s Tour 2018, 145 km da Rushden a Daventry. La giovane stella della Sunweb ha battuto al fotofinish la campionessa europea Marianne Vos e grazie agli abbuoni si è presa anche la maglia verde di leader della generale. La prima parte di corsa è stata caratterizzata dalla fuga solitaria della giovane olandese Maaike Boogaard (BTC City Ljubljana) che è scatta dopo 25 km ...

OVO Energy Women’s Tour 2018 : il top del Ciclismo al femminile vola in Gran Bretagna - l’Italia punta su Longo Borghini : Quinta edizione per una delle gare che sta prendendo sempre più il largo nel panorama del ciclismo a livello femminile: l’OVO Energy Women’s Tour. Fino ad oggi solo vincitrici di livello stellare per la corsa a tappe britannica: dalla Cannibale Marianne Vos, passando per la teutonica Lisa Brennauer, per finire con l’ex campionessa del Mondo Elizabeth Deignan e la polacca Katerzyna Niewiadoma. Si parte domani, mentre ...

Riccardo Riccò - nuovo attacco al Ciclismo : “Non puoi vincere un Giro o un Tour senza doparti. Procurarsi il doping è facile come la droga” : Riccardo Riccò continua a parlare di doping nel mondo del ciclismo e, dopo aver scritto un libro e aver rilasciato diverse interviste, è intervenuto anche a Storiacce, la celebre trasmissione d’inchiesta di Radio 24. Il Cobra ha spiegato ulteriormente alcuni passaggi della sua autobiografia, toccando un tasto già noto: “senza doping non si può vincere, almeno nell’alto livello: senza doping non puoi vincere un Giro o un Tour, ...

Ciclismo - Mark Cavendish provoca Kittel e Greipel : 'Niente testa' Video : Mark Cavendish non è certo il tipo da dichiarazioni politicamente corrette ed anche con il passare degli anni il suo modo di fare non è cambiato. L’ex Campione del Mondo ha sempre espresso in maniera molto chiara i suoi pensieri, con poca diplomazia ma tanta genuinita'. Gli avversari diretti delle volate sono sempre stati tra i suoi bersagli preferiti e l’ultima stoccata, o provocazione, è stata assestata a Marcel Kittel e Andrè Greipel. Ad un ...

Ciclismo - Alberto Contador incorona il nuovo fuoriclasse dei grandi giri Video : Il Giro d’Italia che si sta avvicinando alla sua fase decisiva è la prima grande corsa a tappe da ex corridore per Alberto Contador [Video]. Il fuoriclasse spagnolo, che si è ritirato al termine della scorsa stagione, sta commentando la corsa rosa dai microfoni di Eurosport. Nei suoi interventi Contador sta dispensando annotazioni e riflessioni interessanti, sia sullo svolgimento della corsa che più in generale sul mondo del Ciclismo. Domenica ...

Ciclismo - Giro della California : Bernal vince la seconda tappa ed è il nuovo leader : LOS ANGELES , California, USA, - Il colombiano Egan Bernal ha vinto la seconda tappa ed è il nuovo leader del Giro della California . Il rappresentante del Team Sky con un attacco sull'ultima salita ...

Giro d’Italia 2018 - Richard Carapaz : il nuovo gioiello di un Ciclismo sempre più globalizzato : Nella giornata di oggi il Giro d’Italia ha piantato un’altra bandierina nel mondo e più precisamente in Ecuador. Richard Carapaz, vincendo a Montevergine, è diventato il primo corridore ecuadoregno ad imporsi in una tappa nelle 101 edizioni di storia della corsa rosa, allargando il numero di Paesi capaci di ottenere questo risultato a 34. Pochi, forse, ma negli ultimi anni è sempre più evidente la globalizzazione all’interno ...

Turismo - il Ct della Nazionale di Ciclismo Davide Cassani è il nuovo presidente di Apt : ... da Piacenza a Rimini, per un settore, il Turismo, che rappresenta quasi il 12 per cento per Pil regionale ed è fra i motori della nostra economia, fra le prime in Italia per crescita e aumento dei ...

Ciclismo - Belgio di nuovo in lutto : morto il 25enne cicloamatore Goeleven : Una nuova tragedia scuote il mondo del Ciclismo belga. E' morto Jeroen Goeleven, 25enne corridore del Team Snake Cycling. Ne dà notizia la squadra. Il giovane cicloamatore è stato ritrovato senza vita nella sua stanza martedì ...

Ciclismo - Italian Fixed Cup : Longo vince la seconda tappa. Martino Poccianti nuovo leader : Niente da fare per Adrian Merkt, vincitore della prima tappa, che perde anche la maglia di leader della classifica generale a favore del campione del mondo Martino Poccianti. Marco, fratello di ...