Ciclismo | aperte le iscrizioni per la ‘Gran Fondo Il Lombardia’

(Di venerdì 15 giugno 2018) Sonoleper la ‘GranIl Lombardia’, in programma il prossimo 14 ottobre con partenza da Como Domenica 14 ottobre, con partenza da Como, la GranIl Lombardia propone un percorso con tre salite storiche come il Ghisallo, il Sormano con Muro e Colma e finale sul Civiglio. Madonna del Ghisallo, Sormano col suo Muro e la Colma, il Civiglio, dove in cima verrà posto il traguardo dopo 101,3 km di corsa, con il suo strappo che ha deciso l’ultimo Lombardia vinto da Nibali, saranno gli ingredienti per una Granche si annuncia spettacolare. Saranno invece 103,6 i chilometri da affrontare per chi decidesse di tagliare il Muro di Sormano senza passare per la Colma. Lesonosul sito www.gfilombardia.it. L'articololeper la ‘GranIl Lombardia’ SPORTFAIR.