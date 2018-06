Chris Evans ha una risposta LOL per un augurio di compleanno poco entusiasta

I FANTASTICI 4 E SILVER SURFER/ Su Italia 1 il film con Chris Evans (oggi - 29 maggio 2018) : I FANTASTICI 4 e SILVER SURFER , il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 29 maggio 2018. Nel cast: Ioan Gruffudd, Jessica Alba e Michael Chiklis, la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:33:00 GMT)

Chris Evans : il momento in cui ha deciso di adottare un cane ti farà sciogliere : Se già avevi un debole per Chris Evans, questo video ti farà definitivamente innamorare! L’attore ha condiviso il momento in cui per la prima volta ha incontrato il cagnolino che poi ha adottato. “Cercava di stare seduto, anche se voleva disperatamente uscire – ha scritto Chris Evans su Twitter – ho capito subito che sarebbe tornato a casa con me“. “Ho fatto questo video per ricordare per sempre il ...