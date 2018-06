Chiara Ferragni | Non sono ancora tornata in forma dopo il parto

“Mamma - quanti soldi”. Ecco quanto guadagna Chiara Ferragni - che numeri! : Chiara Ferragni: un nome, una garanzia ormai per i brand. Come re Mida, quello che tocca la fashion blogger italiana più famosa al mondo diventa oro. Influencer con un esercito di follower (sono più di 13 milioni), da quando è diventata la compagna di Fedez (fra poco anche moglie) e mamma di Leone, è ancora più seguita. E criticata, certo, fa parte del gioco, ma è anche amatissima. Perché in fondo è una che ha lavorato (e lavora) sodo e ...

Chiara Ferragni : «Dopo il parto - datevi tregua» : «Innanzitutto, datevi tregua. È giustissimo fare il massimo per rimettersi in forma, ma bisogna farlo sapendo che ci vuole del tempo per ottenere dei risultati. Sono la prima a subire questa prova, non sono tornata in perfetta forma, ma mi dico: “Ok, va bene così, ho avuto in grembo mio figlio per nove mesi, posso prendermi del tempo per rimettermi in sesto”». Chiara Ferragni, 31 anni, ha usato queste parole all’evento Pantene, ...

Chiara Ferragni - in forma dopo il parto con i suoi segreti : A neanche tre mesi dalla nascita del piccolo Leone, Chiara Ferragni è tornata ad essere – a tutti gli effetti – Chiara Ferragni: piega perfetta, tanto lavoro e, soprattutto, un fisico da urlo. Ma come ha fatto a tornare in forma in così poco tempo? Per la verità, così perfetta, Chiara Ferragni ancora non si vede. «È giustissimo fare il massimo per rimettersi in forma, ma bisogna farlo sapendo che ci vuole del tempo per ottenere dei ...

Chiara Nasti contro Fedez e Chiara Ferragni per un like sui social? : L'influencer campana ed ex naufraga dell'Isola 2018 (seppur per breve tempo, dato il suo ritiro), Chiara Nasti torna a far parlare di sé. No, non si tratta del caso canna-gate stavolta ma del suo habitat naturale ovviamente: i social. Spesso e volentieri quelli che possono essere degli innocenti 'mi piace', diventano fonte di discussione. E' questo il caso, soprattutto se sei popolare nel mondo del web, dove nulla sfugge all'occhio dei ...

Chiara Ferragni - la mamma rivela : «Non volevo si sentisse invisibile come è successo a me» : «Per mio padre ero invisibile e di questo ho sofferto moltissimo. Per questo ho cercato di far sentire le mie figlie importanti, capaci e con autostima». Lo ha detto a F Magazine Marina...

Chiara Ferragni e Marina Di Guardo/ L’influencer svela i momenti “no” e la madre : “Fedez? Lo trovo geniale!” : Chiara Ferragni e Marina Di Guardo, L’influencer si svela durante un evento milanese e la madre racconta del rapporto con il genero: “Fedez? Lo trovo geniale!”.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 18:32:00 GMT)

Chiara Ferragni : «Faccio tutto col cuore - ma anche io ho alti e bassi» : In un incontro con la stampa a Milano Chiara Ferragni, imprenditrice social e neo mamma, ha detto la sua su lavoro, sulla forma post parto e sulla forza intesa come bellezza, rivelando che anche lei non ha una vita sempre al top come tutti credono. Guardate il video L'articolo Chiara Ferragni: «Faccio tutto col cuore, ma anche io ho alti e bassi» proviene da VanityFair.it.

“Finalmente a casa”. Che lusso : ecco com’è il nuovo appartamento di Chiara Ferragni e Fedez : “Back together in the new house”, di nuovo insieme nella nuova casa: così, su Instagram, Chiara Ferragni commenta la prima foto di famiglia nella nuova casa di Milano. Chiara con in braccio il piccolo Leone e Fedez con la cagnolina Matilda accovacciata sulle sue gambe. Tutti sul divano nell’appartamento che è finalmente pronto ad accoglierli. Dopo un periodo trascorso in hotel, nella lussuosa suite di Palazzo Parigi, è ...

Chiara Ferragni : «Faccio tutto col cuore - ma anche io ho momenti no» : Chiara Ferragni, l’italiana di LA, l’influencer made in Italy che ha realizzato l’Amercan Dream e che adesso, a trentun anni, ha messo su famiglia, è passata per Milano per un evento Pantene. Global ambassador del brand, anche dal vivo la social star e neo mamma, incanta, influenza, ispira ed emoziona. Proprio come fa sui social dove mostra ogni momento della sua vita. L’abbiamo vista sbattere contro la porta ...

Ecco quanto guadagna Chiara Ferragni per post. La Top 10 degli influencer più pagati al mondo : Un'analisi di social media intelligence ha decretato i nomi delle icone social più celebri e pagate: si va da un minimo di 6mila fino a un massimo di 18mila dollari per post

La Top 10 degli influencer più pagati al mondo : c'è anche Chiara Ferragni : Gliinfluencers fanno tendenza e, proverbialmente, creano seguito. Sono figure ormai talmente importanti che si parla addirittura di influencer Marketing, ma esattamente chi sono i più importanti e quanto guadagnano?Stando all'ultima Top 10 stilata da Blogmeter (azienda di social media intelligence guidata da Sacha Monotti Graziadei), la regina indiscussa delle icone social sarebbe la beauty blogger Huda Kattan con un guadagno per post di ...

Chiara Nasti contro Fedez e Chiara Ferragni - guerra di like su Instagram : la coppia sfrutta il figlio? : Chiara Nasti contro Fedez e Chiara Ferragni: l'influencer reduce dal reality L'Isola dei Famosi 2018 si trova sotto i riflettori nelle ultime ore dopo aver messo un like che suona più come una frecciatina alla coppia più social e seguita del web. Chiara Nasti, che su Instagram conta più di un milione di seguaci, ha messo like ad un commento sottostante un post di Fedez, che lo ritrae insieme alla fidanzata futura sposa Chiara Ferragni e al ...

I Ferragnez sono «finalmente a casa». Ecco com’è il nuovo nido di Chiara Ferragni e Fedez : «Back togheter in the new house» (di nuovo insieme nella nuova casa, ndr): è il commento con cui Chiara Ferragni ha appena accompagnato su Instagram la prima foto ufficiale di lei, il piccolo Leone, il suo futuro marito Fedez e la cagnolina Matilda nella loro nuova casa a CityLife. Comincia così un’altra avventura per la famiglia Ferragnez che, dopo settimane trascorse all’Hotel Parigi, e aver affittato la prima casa di Fedez, ora ...

Chiara Ferragni : '''Dopo il parto datevi tregua. Per rimettersi in forma serve tempo e non necessariamente si torna 'come prima''' : ... dopo l'uscita di scena dell'ex fidanzato Riccardo Pozzoli, , diventato caso di studio per l'Harvard Business School come esempio di come si possa fare business nell'epoca dell'economia 4.0. Thank ...