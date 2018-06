Chi sono gli haters con la croce | quelli che scagliano la prima pietra

Calorie Vino bianco e rosso : quante ne ha un bicChiere e quali sono i vini più “dietetici” : Quanto “pesa” il Vino bianco o rosso in termini di Calorie? E quali sono i vini migliori per non ingrassare? In questo articolo cercheremo di scoprire i segreti per non rinunciare a un buon bicchiere ma nemmeno alla propria forma fisica! La vita sociale contemporanea è sempre più di frequente scandita da momenti di convivialità che si consumano davanti ad un bicchiere di Vino: che si tratti di un aperitivo veloce dopo il lavoro, di una cena tra ...

Stadio Roma - Chi sono i protagonisti dello scandalo - : Coinvolti politici e imprenditori. Dal costruttore Parnasi, fino all'ormai ex presidente di Acea Lanzalone, passando per Adriano Palozzi , FI, e Michele Civita , Pd, . Questi alcuni dei nomi che ...

Chiara Ferragni : "Non sono ancora tornata in forma dopo il parto" : Dalle foto che pubblica sui social tutto si direbbe tranne che non sia in perfetta forma, eppure Chiara Ferragni non si sente ancora al top dopo

Quali sono i cibi animali più ecosostenibili? Meglio i mollusChi che i vegetali : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaanimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Prima gli sfruttati - scendiamo in piazza perché il problema non sono gli immigrati. Ma i ricChi : Sabato pomeriggio a Roma si terrà una manifestazione convocata dall’Unione sindacale di base che ha come slogan di convocazione Prima gli sfruttati. A questa manifestazione hanno aderito Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e molte altre organizzazioni e associazioni. Invito tutti e tutte a parteciparvi perché la manifestazione affronta precisamente il problema fondamentale dell’Italia di oggi: l’ingiustizia sociale che è alla base della ...

Chiara Francini : ''L'amore e il sesso in Italia sono molto più fluidi di quanto si creda'' : "Ciò di cui stiamo parlando è tutto meno che un mondo a parte. E gli Italiani sono molto più avanti di quanto non si creda" Hai ricevuto critiche, considerando anche il momento politico in cui va in ...

Maria Elena Boschi - la beffa atroce : Chi sono i suoi due fedelissimi passati con i leghisti e rimasti al governo : Ha lasciato Palazzo Chigi, Maria Elena Boschi . Ma due suoi fidatissimi collaboratori no: sono rimasti al governo e, sorpresa, sono stati scelti da due ministri della Lega . Non solo viceministri e ...

Ancona - Chi sono i poliziotti che hanno salvato due vite da un sottopasso allagato : Gli agenti della squadra Volante, diretta dal vicequestore Cinzia Nicolini, sono intervenuti quando è arrivata la chiamata di alcuni automobilisti bloccati nei pressi del ponte in via dei Caduti del lavoro. Due donne, madre e figlia, era rimaste intrappolate nella loro auto. sono entrambi salve, grazie a loro.Continua a leggere

Polizia - Salvini contro il numero identificativo sui casChi degli agenti : “Sono già facili bersagli dei delinquenti” : “Il mio obiettivo è non mettere il numero sui caschi dei poliziotti, che sono già abbastanza facilmente bersagli dei delinquenti anche senza il numero in testa“. Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini conferma il suo no all’introduzione di un codice sul casco degli agenti. Una misura chiesta a gran voce per evitare casi di abuso ed eccessi da parte della pubblica sicurezza come successo, tra i casi più tristemente ...

Aquarius - Conte-Macron 'Caso Chiuso'. La nave in difficoltà per il maltempo. Salvini 'Non possono decidere dove finire la crociera' : ROMA - Parigi e Roma provano a voltare pagina, dopo lo scontro sulla nave Aquarius . Una telefonata pone fine alle ostilità diplomatiche mentre in Italia Salvini continua a scatenare polemiche ...

Einstein : “Cinesi? SporChi e ottusi”/ Il razzismo dello scienziato : “Sono più simili ad automi che a persone” : Nei diari personali che Albert Einstein scrisse quando visitò l'estremo oriente, si leggono scioccanti giudizi razzisti, fornendo una immagine diversa di quella che si aveva di lui(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:12:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI - IL CANNA-GATE ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018/ "Non sono stupita di certi attacChi. Bilancio?..." : ALESSIA MARCUZZI torna a parlare dell'Isola dei FAMOSI e del CANNA-GATE ma anche di quello che è successo in quel momento, delle colleghe pronte ad approfittarne e dell'affetto della gente(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 14:48:00 GMT)

"Il mal di sChiena è uno dei mali della nostra epoca (ma molti rimedi sono inutili)" : È uno dei problemi di salute più diffusi dalla notte dei tempi: il mal di schiena colpisce 540 milioni di persone in tutto il mondo ed è la principale causa di disabilità a livello globale. Siamo sicuri, però, che i trattamenti prescritti dai medici, gli esami e le terapie a base di iniezioni siano davvero efficaci? La prestigiosa rivista scientifica "Lancet" ha pubblicato di recente una serie di tre studi, ...

Chi sono i 5 finalisti del premio Strega 2018 : I finalisti dello Strega 2018: Helena Janeczek, Carlo D’Amicis, Marco Balzano, Lia Levi, Sandra Petrignani Prosegue come da prassi la selezione progressiva dei libri che concorreranno all’assegnazione del premio Strega 2018. Il premio letterario, uno dei più prestigiosi e attesi in Italia, aveva infatti selezionato lo scorso aprile i dodici semifinalisti dell’edizione di quest’anno. Nella serata di ieri, 13 giugno, invece ...