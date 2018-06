Che fine ha fatto Veronica Maya

Scomparsi dalla TV : Che fine ha fatto Milena Miconi? : E chissà cosa ricorderemo un domani della televisione ibridata con il teatro come visto per tanti anni negli spettacoli della compagnia Bagaglino . Sicuramente non dimenticheremo i volti femminili e ...

Bce - Che cosa accadrà con la fine del «Qe»cosa cambia : Mario Draghi ha deciso: alla fine di dicembre cesseranno gli acquisti di titoli (Qe, quantitative easing) da parte di Francoforte. Ecco le principali conseguenze su titoli di Stato, spread e risparmio

L’amministrazione Trump sta togliendo i bambini ai migranti Che cercano di superare il confine : È il risultato di una gestione definita "tolleranza zero", che però sta generando qualche critica anche fra i Repubblicani The post L’amministrazione Trump sta togliendo i bambini ai migranti che cercano di superare il confine appeared first on Il Post.

Che fine ha fatto Siria De Fazio : Che fine ha fatto Siria De Fazio? Era il 2009 quando la sexy mangiafuoco entrò nella casa del GF, stregando gli italiani, oggi ha 40 anni ed è molto diversa da allora. Atletica, tatuata e spregiudicata, Siria De Fazio è uno dei personaggi più famosi del Grande Fratello. Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, finì al centro del gossip per via della sua relazione con Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. Oggi è una reginetta ...

Mutui - perché la fine del Qe non danneggerà i prestiti alle famiglie : L’impatto su conti e prestiti. Con i tempi e le modalità di intervento annunciati da Draghi sarà difficile assistere a offerte allettanti sui depositi bancari, ma anche a rincari significativi delle rate ...

Stadio della Roma - Raggi : «Adesso non so Che fine farà il progetto» : Lo scandalo dello Stadio della Roma si ingrossa. E arriva fino agli scranni di Palazzo Chigi. Al punto da chiedere l'intervento del premier Giuseppe Conte. «Non c'è un caso Roma...

Bce - perché la fine del Qe non spaventa i mercati - le imprese e le famiglie : L’eurozona mostra una crescita solida, così i mercati, le imprese e le famiglie potranno fare a meno del programma di acquisti di attività finanziarie della Bce che finirà il 31 dicembre del 2018. Inoltre il reinvestimento di tutti i titoli che scadono sarà una forma molto efficace di sostegno al mercato e all’economia, perché impedisce ai tassi a lungo termine di salire oltre quanto desiderato dalla politica monetaria della Bce che resta ...

Raggi : 'Che fine farà lo stadio? Non lo sappiamo. Non sono lo sfogatoio d'Italia' : Il sindaco di Roma Virginia Raggi è stata ospite di Porta a Porta dove ha parlato a 360 gradi sulla situazione politica e, naturalmente, sullo scandalo dello stadio. 'sono stati arrestati l'ex assessore di Zingaretti, Palozzi vice-presidente del consiglio regionale e si parla di sistema Raggi ma io non c'entro.

Che fine ha fatto Salvo Veneziano del GF : Salvo Veneziano è stato un concorrente della prima edizione Grande Fratello condotta e andata in onda da Daria Bignardi a febbraio del 2000. Aveva 25 anni quando ha varcato la porta rossa che portava dentro la casa. Oggi di anni ne ha 43 e molte cose sono cambiate per il piazzaiolo nato a Siracusa. Secondo classificato nello show, che aveva visto trionfare la bagnina Cristina Pleviani e Pietro Taricone aggiudicarsi il terzo posto, si è ...