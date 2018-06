Cern | acceleratore Lhc più potente per nuova fisica

Nuova luce per nuova fisica : al via il progetto HiLumi LHC - potenzierà il superacceleratore del Cern : È una priorità della strategia europea della fisica delle particelle, e sarà il più grande progetto di fisica dei prossimi 10 anni. È High Luminosity LHC, detto HiLumi LHC, di cui oggi, 15 giugno, al CERN si celebra la posa della prima pietra con l’inizio dei lavori di ingegneria civile. Il progetto HiLumi LHC, nel quale l’Italia è in prima linea con l’INFN Istituto Nazionale di fisica Nucleare, potenzierà il superacceleratore del CERN in modo ...