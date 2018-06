C' è una dieta che aiuta il concepimento Una ricerca

#Celiachia : L'equivoco che spinge gli italiani a seguire una dieta #glutenfree - Celiachia - : ... indurre perdita di peso o permettere migliori performances sportive», avverte il gastroenterologo Mauro Bruno dell'AO Città della Salute e della Scienza di Torino in occasione del 3° Congresso ...

Inquina meno una dieta a base di ostriche e sardine di una vegetariana : Altro che dieta vegetariana o vegana. Per essere davvero amici dell’ambiente, bisognerebbe mangiare per lo più ostriche e sardine. A raccontarlo sulle pagine di Frontiers in Ecology and the Environment è stato un nuovo studio dei ricercatori della University of Washington, secondo cui la produzione di alimenti più ecosostenibile, e quindi con il minor impatto ambientale, sarebbe proprio quella di piccoli pesci, come le sardine e aringhe, e ...

DIETA SIRT/ Perdere 3 kg in una settimana - ecco la differenza tra prima e seconda fase : DIETA SIRT, il regime alimentare che permette di Perdere tre chilogrammi in una settimana: ecco come. Seguitissima dalle star di Hollywood, usata in passato da Adele e Pippa Middleton.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:12:00 GMT)

Dieta depurativa dei 3 giorni una volta al mese : La Dieta depurativa dei tre giorni ripetuta una volta al mese può far dimagrire di un chilo. E' drenate per l'organismo. Ecco come funziona.

"La dieta della felicità" ovvero 7 passi per depurarsi - tutto in una ciotola : La felicità sta tutta dentro un paio di ciotole. A chi si chiede cosa e quanto possa mangiare per stare bene, ed essere in forma, Lucia Bacciottini risponde così. La biologa e nutrizionista ha studiato una soluzione volumetrica per rispondere a tutte le domande di chi vuole depurarsi, dimagrire o mantenere il proprio peso. Tre le parole da tenere sempre a mente: porzione, proporzione e direzione. Quindi senza pesare i cibi si fa ...

Siparietto di Mentana a Tagadà : “Ma qui su La7 possiamo fare una piccola dieta di applausi?” : Stoccata sferzante del direttore del TgLa7. Enrico Mentana, ospite di Tagadà (La7). Alle battute finali del talk show politico pomeridiano, il giornalista, mentre dialoga con l’ex direttore di Rai Due, Carlo Freccero, viene applaudito dal pubblico. E commenta: “Faccio finta che questo applauso sia spontaneo. Ma vogliamo noi di La7 fare una piccola dieta di applausi?” L'articolo Siparietto di Mentana a Tagadà: “Ma qui su La7 ...

Salute : una dieta ricca di proteine è associata ad un rischio maggiore di insufficienza cardiaca negli uomini di mezza età : Nonostante la popolarità delle diete ricche di proteine, sono stati condotti pochi studi sul loro impatto sul rischio di insufficienza cardiaca negli uomini. L’insufficienza cardiaca consiste nell’incapacità del cuore di pompare abbastanza sangue e ossigeno per rimanere in Salute. Si tratta di una sindrome che può ridurre l’aspettativa di vita e, non esistendo cure definitive, prevenirla attraverso l’alimentazione e lo stile di vita è ...

La Dieta Lemme a Pomeriggio 5/ La sfida del farmacista : “una famiglia di obesi ha risposto al mio appello…” : La Dieta di Alberico Lemme a Pomeriggio 5, la sfida del farmacista del celebre farmacista è stata vinta? “Una famiglia di obesi ha risposto al mio appello…”.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:51:00 GMT)

Dimagrire senza una dieta : ecco come : Dimagrire senza seguire una dieta? Puo' essere facile se si rispettano alcune regole ovvero abolire i dolci e mangiare tante verdure ogni giorno.

Salute : una dieta ricca di frutti di mare migliora le possibilità e i tempi di concepimento : Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism ha scoperto che le coppie che seguono una dieta ricca di frutti di mare hanno maggiore probabilità di concepire: queste coppie tenderebbero ad avere rapporti sessuali più frequenti e concepirebbero più velocemente rispetto alle altre coppie. “Il nostro studio suggerisce che i frutti di mare possono avere molti benefici riproduttivi, compresi tempi più brevi per la ...

Dieta part time per dimagrire in una settimana : La Dieta part time puo' far dimagrire di qualche chilo in una settimana. Lo schema prevede tre giorni a settimana di Dieta. Vediamo come funziona.

Fake news alimentari - come si capisce se la dieta è una bufala? : Promette risultati miracolosi? La posso seguire tutta la vita? Mi costa qualcosa dal punto di vista economico? Tre domande fondamentali. A seconda delle risposte si capisce se la dieta è valida e sana oppure no. La check list è quella fornita dal Silvana Hrelia, docente di Biochimica alla Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie dell’Università di Bologna ed esperta di nutrizione, presente anche in uno degli appuntamenti del bolognese ...