Cda Rai | l’appello di Roberto Fico | “Consiglieri e direttori vanno scelti per merito | la

Fico 'La politica resti fuori dalla Rai - l elezione del Cda sarà il primo banco di prova' : E ha deciso di fare sentire la sua voce con un appello su Facebook: 'La politica ne resti fuori, dia finalmente un segnale forte di cambiamento. In caso contrario saremmo davanti a un vero e proprio ...

Appello Fico su Rai : politica resti fuori da nuovo Cda : , askanews, Il presidente della Camera, Roberto Fico, lancia un Appello a tutto il Parlamento in vista della elezione del nuovo consiglio di amministrazione della Rai chiedendo che la politica ne ...

Appello Fico su Rai : politica resti fuori da nuovo Cda : Nelle prossime settimane, secondo la legge approvata nella scorsa legislatura dal Parlamento, sarà ancora la politica a scegliere i componenti del consiglio di amministrazione di viale Mazzini: due ...

Palinsesti Rai 2018-2019 approvati in Cda : le novità : Alberto Angela Alberto Angela passa a Rai1, a Domenica In arriva Mara Venier, Marco Liorni approda al sabato pomeriggio. approvati i Palinsesti Rai1 2018-2019. Il via libera è arrivato oggi dal CdA di Viale Mazzini, ormai prossimo alla scadenza. Ecco le principali novità della prossima stagione tv. Alberto Angela lascerà Rai3 e passerà a Rai1 con il suo Ulisse nel prime time del sabato. Poi, terminato il ciclo di puntate del divulgatore ...

Salvini critica la Rai alla vigilia delle nomine del Cda 'Contro di noi tg da anni 20 e 30' : A pochi giorni dalle nomine dei vertici Rai, Matteo Salvini va all'attacco della tv pubblica. Nel mirino del vicepremier l'informazione di Viale Mazzini. "Alcuni telegiornali della Rai sembrano quelli degli anni '20 e degli anni '30. Dico da giornalista che in queste settimane sto vedendo un'opera di disinformazione senza precedenti nella storia d'italia a reti quasi unificate. Carta stampata, radio e televisione", afferma a Otto e mezzo su ...

Il Cda Rai come prosecuzione delle parlamentarie con altri mezzi : Roma. In mezzo alla selva di candidature spontanee pervenute alla Camera e al Senato – cercatori d’oro del quarto d’ora di celebrità insieme a seri esperti, compreso qualche ottimo professore universitario come Leonardo Bianchi, che insegna diritto dell’informazione e della comunicazione all’Univers

Cda Rai : 236 i candidati per i posti di nomina parlamentare. Ci sono anche Santoro - Minoli e Del Noce : Michele Santoro Ci sono conduttori tv, giornalisti, ex direttori di rete, politici. E aspiranti dirigenti in cerca di un posticino al sole. In tutto, sono 236 i candidati che hanno presentato il loro curriculum per i quattro posti disponibili nel prossimo CdA Rai. Due di essi verranno scelti dalla Camera, altri due dal Senato, dove sono giunte rispettivamente 196 e 169 candidature: 129 sono le candidature identiche inviate a entrambi i rami del ...

Rai - pubblicati i curricula dei candidati al Cda. In corsa anche i giornalisti Minoli e Santoro e l’ex iena Giarrusso : Come ampiamente annunciato, ci sono i giornalisti Giovanni Minoli e Michele Santoro. E poi molti consiglieri uscenti, come Diaconale, Freccero, Siddi, Borioni, Mazzuca. Ma fra i candidati alla poltrona di consigliere nel Cda Rai, i cui curricula sono stati pubblicati sui siti internet di Camera e Senato, ci sono anche molte sorprese: come l’ex iena Dino Giarrusso, candidato alle ultime elezioni con il M5s e risultato non eletto, l’ex ...

