CATERINA BALIVO LASCIA DETTO FATTO Addio tra le lacrime | ecco quale sarà il suo nuovo

L’addio fra le lacrime di CATERINA BALIVO a Detto Fatto : “È stata una decisione difficile” : Caterina Balivo dice addio a Detto Fatto, dopo oltre 900 puntate, fra lacrime e commozione. Per la conduttrice 38enne è arrivato il momento di cambiare strada e aggiungere un nuovo tassello alla sua carriera. Presto approderà al timone di un programma in prima serata su Rai Uno, conquistando una meritata “promozione”, prima però è tempo di dire addio a Detto Fatto, lo show a cui è legata da sei anni e che le ha regalato un grande ...

CATERINA BALIVO lascia Detto Fatto. Giovanni Ciacci : “Andremo avanti” : Detto Fatto: l’addio di Caterina Balivo e le parole di Ciacci E’ appena finita l’ultima puntata della stagione televisiva di Detto Fatto. Una puntata sicuramente molto particolare per la conduttrice Caterina Balivo, la quale non presenterà più questo programma per dedicarsi a nuovi progetti. E proprio poco fa la popolare presentatrice ha voluto ringraziare tutti, asserendo: “Questa è la mia ultima puntata qui…Tutto ...

«Detto Fatto» : dopo CATERINA BALIVO - la nuova conduttrice è Bianca Guaccero : Per il momento preferisce non esprimersi, aspettando l’annuncio ufficiale ai Palinsesti Rai. La notizia, però, è ormai certa e non sembra lasciare dubbi: sarà Bianca Guaccero la conduttrice della prossima edizione di Detto Fatto. Classe 1981, attrice e showgirl fra le più apprezzate, quella di Bianca è una sfida a tutto tondo, il primo vero impegno televisivo come padrona di casa di un programma della sua ...

«Detto Fatto» - l’addio (commosso) di CATERINA Balivo : «Siamo arrivati alla fine di questa bellissima avventura. Oggi è il nostro ultimo pomeriggio insieme». L’ultima puntata di Detto Fatto con Caterina Balivo inizia con il sorriso, come se fosse determinata a tenere a freno le emozioni prima dei saluti finali. Basta un video che riassume i suoi sei anni nel programma di Raidue, però, per farla sciogliere dolcemente, gli occhi lucidi e le parole colme di calore. Esattamente come quelle che ...

