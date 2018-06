Castrum Novum | altri ritrovamenti

romadailynews

(Di venerdì 15 giugno 2018) La breve campagna di ricerca sul sito archeologico disi sta per concludere. Svolta dal Museo Civico in collaborazione con la West Boemian University e il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite. I risultati sono stati molto positivi. E’ stata accertata in forma definitiva la presenza di un insediamento dell’età del bronzo, esteso nell’area in seguito occupata dalla città romana, sul leggero rilievo che domina il mare. Le ricerche hanno permesso il ritrovamento nell’antica colonia romana di alcuni frammenti del suo tessuto edilizio e topografico. Chiarita la presenza di una grande e profonda cisterna per l’acqua, intravista lo scorso anno e soprattutto di un possibile impianto termale del primo o secondo secolo dopo Cristo, posto a ridosso delle mura difensive. Messi in opera pannelli didattici e di presentazione del progetto, coinvolti nella valorizzazione del ...