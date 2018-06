Castle of Heart | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di venerdì 15 giugno 2018) A distanza di tempo dal lancio, possiamo condividere con voi su gentile concessione di Outreach, la nostradiof, la nuova esclusiva Nintendo Switch rivolta a tutti gli appassionati divania.ofIl gioco inizia con una il rapimento di una principessa da parte di un perfido stregone, il cavaliere nel tentativo di salvarla viene pietrificato. Dopo esserci liberati dalla prigionia rocciosa, partiremo alla volta del castello del malvagio stregone, per salvare la nostra amata, ed è qui che inizia l’avventura. Sviluppato da 7 Levels in esclusiva Nintendo Switch,ofricorda per certi versi il celebrevania, sia per ilin 2D che lo contraddistingue che per la presenza di creature di vario tipo. La trama ci viene narrata attraverso dialoghi in lingua inglese con la possibilità di ricorrere ai ...