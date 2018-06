Migranti - Macron : "Rafforzare rapporti con Paesi d'origine" | Conte : "Aquarius? Caso chiuso" : Conferenza stampa congiunta tra il presidente francese e il premier italiano. Il primo: "La risposta alla crisi migratoria sia europea, non nazionale". Il secondo: "Bisogna voltare pagina. Piena condivisione con il ministro dell'Interno e con quello dell'Infrastrutture".

Migranti - arriva la svolta per il Caso Trenton : la nave americana sbarcherà in Italia : svolta sul caso Trenton: la nave americana ha ricevuto il permesso di attraccare in Italia in un "porto sicuro". L'arrivo dei Migranti è previsto tra domani e dopodomani. E intanto Salvini, intervenuto a Torino, ha detto: "E' arrivato il momento di tirar fuori le palle di esprimere l'orgoglio e la dignità di un popolo".

Caso migranti - Macron-Conte uniti contro i viaggi della morte : hotspot nei loro Paesi e riforma "Dublino" : Piena coincidenza nelle azioni per fronteggiare il fenomeno dei migranti e la politica monetaria europea: al termine dell'incrontro fra Macron e Conte all'Eliseo sembra lontano secoli il gelo...

Migranti - Corte Ue : "Illegali i respingimenti immediati tra Stati membri". Il Caso della Francia : La Corte europea di giustizia: non si può rispedire un richiedente asilo nel Paese in cui ha presentato la domanda di protezione prima che ci sia il via libera alla presa in carico

Caso Aquarius - Medici Senza Frontiere : 'Dispersi due migranti : forse annegati durane i soccosi' : 'Mancano all'appello due persone, si teme annegate nelle difficili operazioni di salvataggio tra sabato e domenica', quando 629 migranti sono stati soccorsi a largo della Libia e fatti salire tutti

Maltempo - Caso Aquarius : paura per i migranti - possibile peggioramento delle condizioni del mare : Situazione preoccupate per i migranti delle navi Aquarius: sebbene non siano previste né piogge né temporali, le condizioni del mare nelle prossime 48 ore potrebbero peggiorare. Le navi Aquarius e le due di Guardia Costiera e Marina Militare, che trasportano i migranti soccorsi dall’Ong Sos Mediterranee verso il porto di Valencia, si sono già imbattute, oggi, in onde alte 2-3 metri. Ma le condizioni meteorologiche, spiega Roberto ...

Nave Usa abbandona 12 migranti morti in mare/ “Non abbiamo le celle frigorifero” : il Caso della Navy Trenton : Nave Usa abbandona 12 migranti morti in mare, "non abbiamo le celle frigorifere": chiede Sos a Sea Watch che rifiuta perchè non sicura di attraccare in Italia. Il caso(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 10:47:00 GMT)

Migranti - disgelo Italia-Francia sul Caso Aquarius : Conte venerdì da Macron : E disgelo fu. Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e il Primo Ministro Giuseppe Conte si incontreranno a Parigi venerdì per pranzo di lavoro seguito da una conferenza stampa. La conferma, dopo ore di...

Telefonata tra Macron e Conte ma senza chiarimenti sul Caso migranti : Nel corso del colloquio telefonico avuto questa notte il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano «non si sono espressi sulla visita di Giuseppe Conte (a Parigi in programma per venerdì ndr.), ma ci auguriamo che venga». Lo ha affermato la ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, ai microfoni del...

Caso migranti - mancano celle frigorifere su navi di soccorso : 12 corpi abbandonati in mare : Il naufragio al largo delle Coste Libiche segnalato da una nave della marina militare Usa che è intervenuta recuperando 41 superstiti e 12 corpi prima di chiedere il trasbordo sulla nave della Ong tedesca Sea watch. Quest'ultima però ha dovuto rinunciare senza l'assegnazione di un porto sicuro dove poterli sbarcare così i corpi sarebbero stati abbandonati in mare.

Migranti nel Mediterraneo - ong non può fare trasbordo : “Nessun porto assegnato - si rischia nuovo Caso Aquarius” : “È inaccettabile che persone che sono state letteralmente raccolte dall’acqua, che hanno visto i loro amici annegare, siano bloccate in mare senza un porto pronto ad accoglierle. La disputa sulla distribuzione dei richiedenti asilo non deve essere condotta a spese delle persone in difficoltà in mare”. È l’appello lanciato dal presidente di Sea-Watch Johannes Bayer e dalla portavoce dell’ong in Italia Giorgia Linardi a più di un giorno dal ...

Caso Aquarius - migranti a Valencia su navi italiane. Msf : prima sbarco a Malta o in Italia : I 629 migranti della nave Aquarius raggiungeranno Valencia a bordo di navi Italiane. È questo il compromesso raggiunto dopo che la Ong Sos Mediterranee aveva fatto presenti i rischi del...