Caso Aquarius | Medici Senza Frontiere | ' Dispersi due migranti | forse annegati durane i

L'Aquarius lentamente verso Valencia - ma un nuovo Caso si profila nel Canale di Sicilia : La nave Usa Trenton, con a bordo 41 sopravvissuti ad un naufragio, è ferma davanti al porto di Augusta, in attesa di autorizzazione. Ma l'ok della Capitaneria di Porto italiana non arriva -

Maltempo - Caso Aquarius : paura per i migranti - possibile peggioramento delle condizioni del mare : Situazione preoccupate per i migranti delle navi Aquarius: sebbene non siano previste né piogge né temporali, le condizioni del mare nelle prossime 48 ore potrebbero peggiorare. Le navi Aquarius e le due di Guardia Costiera e Marina Militare, che trasportano i migranti soccorsi dall’Ong Sos Mediterranee verso il porto di Valencia, si sono già imbattute, oggi, in onde alte 2-3 metri. Ma le condizioni meteorologiche, spiega Roberto ...

Per 629 Aquarius esame Caso per Caso : ANSA, - MADRID, 14 GIU - Le autorità spagnole esamineranno "caso per caso" la situazione dei 629 migranti dell'Aquarius attesi domenica a Valencia e decideranno se trasferirli in centri umanitari o di ...

Aquarius - Conte-Macron 'Caso chiuso'. La nave in difficoltà per il maltempo. Salvini 'Non possono decidere dove finire la crociera' : ROMA - Parigi e Roma provano a voltare pagina, dopo lo scontro sulla nave Aquarius . Una telefonata pone fine alle ostilità diplomatiche mentre in Italia Salvini continua a scatenare polemiche ...

Tutte le balle che ci hanno raccontato sul Caso Aquarius : Salvini, Toninelli, Di Maio, Conte, l'ambasciatrice di Malta: il caso Aquarius è stato un incredibile festival della propaganda politica. Bufale, falsità e balle che hanno contribuito a restituire una percezione distorta dei fatti e hanno reso indistinguibile la realtà dalla propaganda politica, per una delle pagine più nere della storia recente del nostro Paese.Continua a leggere

Caso Aquarius - la Farnesina convoca l'ambasciatore francese

Aquarius - Conte sente Macron : «Caso chiuso - ora lavoriamo alla riforma dei regolamenti di Dublino» : Confermato il vertice in Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell'Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius

Aquarius - disgelo Italia-Francia : Macron telefona a Conte - confermato l’incontro. Premier : ‘Caso chiuso - cambiamo Dublino’ : “Il caso è chiuso, ora cambiamo Dublino”. Prima la telefonata nella notte, poi la conferma: il Premier italiano Giuseppe Conte domani, venerdì 15, sarà a Parigi per un pranzo di lavoro con Emmanuel Macron a cui seguirà una conferenza stampa. Dal presidente francese è arrivato l’atteso segnale di un passo indietro: mercoledì in tarda serata ha alzato la cornetta e chiamato Roma. Tanto è bastato per confermare il bilaterale in ...

Aquarius - Conte sente Macron : «Caso chiuso - ma ora lavoriamo alla riforma dei regolamenti di Dublino» : Confermato il vertice in Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell’Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius

Migranti - disgelo Italia-Francia sul Caso Aquarius : Conte venerdì da Macron : E disgelo fu. Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e il Primo Ministro Giuseppe Conte si incontreranno a Parigi venerdì per pranzo di lavoro seguito da una conferenza stampa. La conferma, dopo ore di...

Caso Aquarius - Macron telefona a Conte : "Colloquio cordiale"

Caso Aquarius - telefonata cordiale Conte-Macron nella notte. Di Maio : aspettiamo scuse : Le Maire "rammaricato" per annullamento visita Tria "La visita del ministro dell'Economia Giovanni Tria è stata annullata su richiesta italiana e noi esprimiamo rammarico": questa la reazione del ...

Caso Aquarius - Prodi : "Parole intollerabili dalla Francia" : "Ribadisco il giusto e condiviso sdegno per le dichiarazioni francesi. Se il governo francese intendeva unificare le forze politiche italiane su un punto, c’è proprio riuscito". Romano Prodi ha espresso fin da subito le sue perplessità sulla composizione e sul progetto del cosiddetto "Governo del Cambiamento", ma sugli ultimi screzi con la Francia ha dimostrato di avere le idee molto chiare nel suo intervento di oggi ai microfoni di InBlu ...

