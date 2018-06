Case in legno | bioedilizia per la ricostruzione nelle Marche

Lega alunna in una Case tta di legno : il prof la stupra a scuola : L'avrebbe condotta con uno stratagemma in una casetta di legno . Poi l'avrebbe Lega ta mani e piedi e stupra ta, costringendola a un rapporto sessuale. La vittima non aveva neppure 14 anni. Sono questi i particolari raccapriccianti di uno degli episodi che la procura di Reggio Emilia contesta ad un tecnino-insegnante di 65 anni che operava in un istituto reggiano. L'uomo è stato arrestato a marzo e ora la sua posizione sembra aggravarsi. Le ...

Spelacchio fatto a pezzi in Trentino. Iniziati i lavori per la Casetta di legno che verrà donata alle mamme di Roma : Spelacchio lotta insieme a noi. L'abete rosso, diventato l'albero di Natale più sfortunato e più famoso della storia di Roma, è tornato nella sua terra, in Val di Fiemme, in Trentino, dove la segheria della Magnifica Comunità di Fiemme lo ha fatto a pezzi per trasformarlo nella "Baby little Home", la casetta in legno che sarà poi donata alla Capitale e che consentirà alle mamme di accudire i propri ...