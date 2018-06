Caporalato | Centinaio e Salvini | “Legge Martina va cambiata” Ma ha permesso di fermare

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 giugno 2018) Secondo il ministro per le Politiche agricole, il leghista Gian Marco“la legge sulva decisamente. Una posizione espressa anche dal ministro dell’Interno Matteoche, del testo entrato in vigore il 3 novembre 2016, ha detto: “Invece di semplificare complica”. Ma quali effetti ha prodotto la legge sul? La segretaria generale Flai Cgil Ivana Galli, dopo le dichiarazioni di, ha invitato il ministro a leggere la legge 199 senza pregiudizi, definendola una norma “non persecutoria” e sottolineando che va però applicata non solo sotto il profilo della repressione del fenomeno, ma anche per quanto riguarda “la parte preventiva, che parla di misure su collocamento e trasporti”. Aspetti che oggi rappresentano la forza di caporali e imprenditori disonesti che proprio a loro si rivolgono. La pensa così anche Marco Omizzolo, sociologo della ...