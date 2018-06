CAOS ROMA Stadio | degrado | corruzione | perché una città così bella non può essere

NUOVO STADIO ROMA : ARRESTATI LANZALONE E PARNASI/ Corruzione - CAOS M5s : rischio stop dell'intero progetto : NUOVO STADIO ROMA: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti PARNASI, LANZALONE e Palozzi. rischio stop dell'intero progetto: la ROMA non c'entra.

NUOVO STADIO ROMA : ARRESTATI LANZALONE E PARNASI/ Corruzione - CAOS M5s : rischio stop dell’intero progetto : NUOVO STADIO ROMA: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti PARNASI, LANZALONE e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della procura ROMAna(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:00:00 GMT)

Roma - CAOS su metro B per guasto : caos tra i passeggeri nella metro B di Roma , dove a seguito di un guasto della linea elettrica aerea, la linea è bloccata alla fermata del Policlinico. Trattandosi di un guasto elettrico potrebbero ...

Roma - CAOS Coppedè : la fontana delle rane è diventata uno stagno : Un'opera d'arte mortificata dal degrado. Questa è la definizione che potremmo dare oggi della splendida fontana delle rane che si trova in piazza Mincio nel quartiere Coppedè....

Codacons : traffico Roma Nord nel CAOS per avvio Internazionali tennis : Codacons: Roma Nord in tilt a causa dei mancati interventi sul traffico Roma – caos traffico, come ogni anno, nella zona Nord di Roma. La causa è l’avvio degli Internazionali di tennis. Attorno al Foro Italico si creano code interminabili di automobili con immensi disagi per i cittadini. Negli ultimi giorni si sono registrati più volte pesanti rallentamenti, determinati non solo dall’elevato afflusso di automobili nella zona ...

Juventus - CAOS ultrà : 'Biglietti troppo cari - niente Roma' : ... perché i gruppi organizzati bianconeri intendono disertare la trasferta per protestare contro il prezzo troppo alto dei biglietti , scrive Fabiana Della Valle su ' La Gazzetta dello Sport '. Tutto è ...

Finale Coppa Italia : CAOS a Roma - 1 arresto e 6 denunce : 70.000 euro di sanzioni amministrative per commercio abusivo di generi alimentari , tre persone denunciate per aver contravvenuto al divieto di somministrazione di bevande alcoliche, tre per non aver rispettato il foglio di via obbligatorio dalla città di Roma. Centinaia le bottiglie di birra sequestrate sia in vetro che in plastica. Sono questi i risultati dei controlli eseguiti dagli agenti della polizia di Stato della Divisione Polizia ...

Roma - nubifragio in centro : allagamenti e traffico in tilt. Stazione sott'acqua a Orte - CAOS treni : Roma sott'acqua. Il nubifragio che ha colpito la Capitale questo pomeriggio ha provocato allagamenti un po' ovunque mandando il traffico in tilt. Nella zona di Orte, nella Tuscia, dalle 17.45...

Roma - nubifragio in centro : allagamenti e traffico in tilt. Stazione sott'acqua a Orte - CAOS treni : Roma sott'acqua . Il nubifragio che ha colpito la Capitale questo pomeriggio ha provocato allagamenti un po' ovunque mandando il traffico in tilt . La metro Flamino, invasa dall'acqua, intorno alle 21 ...

Roma - nubifragio in centro : allagamenti e traffico in tilt. Stazione sott'acqua a Orte - CAOS treni : Roma sott'acqua. Il nubifragio che ha colpito la Capitale questo pomeriggio ha provocato allagamenti un po' ovunque mandando il traffico in tilt. Nella zona di Orte, nella Tuscia, dalle 17.45...

Kompatscher - evitare CAOS a Roma : ANSA, - BOLZANO, 8 MAG - "Va assolutamente evitato il caos a Roma. L'Italia ha bisogno di un governo operativo, per dare chiarezza su questioni cruciali come il patto di stabilità e l'Iva". Lo ha ...

Roma - il Gay village torna a Testaccio. La kermesse più colorata però divide i residenti : 'Qui troppi locali - ci sarà il CAOS' : Dal 31 maggio all'8 settembre sarà infatti la Città dell'Altra Economia ad ospitare la 17esima edizione della manifestazione Lgbt, che dal 2002 al 2005 trascorse i suoi primi tre anni in quello ...

Roma-Liverpool - CAOS nella Capitale “due tifosi del Liverpool aggrediti con spranghe” - ma è giallo! : Massina tensione nella Capitale per Roma-Liverpool di questa sera. “due tifosi del Liverpool sono stati aggrediti con delle spranghe a Roma”. Questo quanto rivelato da alcuni quotidiani inglesi alle prese con la trasferta dei Reds nella Capitale italiana. Il Liverpool Echo ha riportato le parole di alcuni tifosi, rei d’essere stati presi d’assalto da supporters giallorossi muniti di spranghe. Il racconto è abbastanza dettagliato, ma al momento è ...

Atac Roma - conti in rosso : ministero "2 mesi per sanare"/ CAOS giunta Raggi - rischio revoca licenza trasporti : Atac in crisi, conti in rosso: ministero Mit 'due mesi di tempo per sanare debito'. Il Caos della giunta Raggi, le responsabilità dell'azienda.