Canoa | Giochi del Mediterraneo 2018 | i convocati dell’Italia Niente canadese | sei gli

(Di venerdì 15 giugno 2018) Sarannodeldedicati agli sprinter del kayak quelli che andranno in scena a Tarragona: in Spagna infatti saranno cinque i titoli in palio nellavelocità: vi saranno dunque anche tre specialità olimpiche, il K1 200 metri maschile, il K1 200 metri femminile ed il K1 500 metri femminile. Gli altri titoli in palio saranno quelli del K1 500 metri maschile ed il K2 500 metri maschile. Le nostre punte di diamante saranno certamente la coppia Dressino-Ripamonti sui 500 metri e Manfredi Rizza sui 200 metri. Nel settore femminile fari puntati su Francesca Genzo. Proveranno a fare del loro meglio anche Alessandro Gnecchi ed Irene Burgo. Sabato 23 in programma batterie e semifinali, domenica 24 finali. Di seguito l’elenco completo deiazzurri: KAYAK SENIOR MASCHILE C. S. CARABINIERI: Alessandro GNECCHI S.C. TICINO PAVIA: Manfredi RIZZA GR. SP. FIAMME ...