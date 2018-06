Cane lupo cecoslovacco | carattere e prezzo

ideegreen

: Nora Venturini – Lupo mangia cane - Contornidinoir : Nora Venturini – Lupo mangia cane - AmaraTerraMia : Molti stanno avvistando presunti #lupi tra Vico del Gargano e Ischitella ma in realtà si tratta di 'lupi cecoslovac… - Didachtos : @senzacoloranti @CaraCori 'non è cane, non è lupo, sa soltanto che sta tirando giù tanti di quei santi che nemmeno a dirlo' -

(Di venerdì 15 giugno 2018), una razza studiata apposta per essere la migliore sintesi tra. Nasce in Cecoslovacchia quando era ancora una sola, in slovacco oggi si chiama Ceskoslovenský vlčiak, Československý vlčák è il suo nome ceco, mentre in inglese Czechoslovakian Wolfdog. Di taglia medio grande appartiene al gruppo dei pastori e bovari, il riconoscimento nazionale come razza risale al 1982, nel 1989 è poi diventata standard FCI. (altro…)Idee Green.