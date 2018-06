Candreva-Inter fino al 2021 Ma il futuro resta in bilico

Calciomercato Inter : Candreva rinnovo e addio? - Calcio : La politica giovanile di Suning lascia intendere che possa essere 'sacrificato' proprio l'italiano in virtù di una carta d'identità più scomoda. Il valore a bilancio di Candreva è di circa 11 milioni,...

Calciomercato Inter - Candreva nel mirino del Valencia : Il Valencia Interessato al centrocampista nerazzurro Calciomercato Inter Candreva Valencia / Si inserisce il Valencia tra Antonio Candreva e il rinnovo con l' Inter . Stando a 'Rai Sport', il club spagnolo avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione l'esterno offensivo ex Lazio, che sta trattando con la compagine nerazzurra il prolungamento del contratto in scadenza nel ...

Lazio-Inter - probabili formazioni e ultimissime : riecco Immobile - Candreva dal 1' : Lazio-Inter- Tutto pronto per il calcio d’inizio di quella che si annuncia una finale valida per l’accesso alla prossima Champions League. Padroni di casa in campo con il solito 3-5-1-1, i nerazzurri risponderanno con il 4-2-3-1. Inzaghi recupera Immobile. Spalletti scegli Candreva dal 1′. Lazio-Inter, probabili formazioni LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; […] L'articolo Lazio-Inter, probabili ...

Inter-Sassuolo - probabili formazioni e ultimissime : Vecino dal 1' - fuori Candreva : Inter-Sassuolo- Tutto pronto per il calcio d’inizio tra Inter e Sassuolo, match valido per l’anticipo della 37a giornata di campionato. Nerazzurri obbligati alla vittoria per tenere vivo il sogno Champions League. Domenica prossima in programma l’impegno decisivo contro la Lazio. Spalletti si affiderà ancora una volta al 4-2-3-1. Dentro Vecino dal 1′, il quale sarà […] L'articolo Inter-Sassuolo, probabili formazioni ...

Inter - arriva l'affondo decisivo : trovato il sostituto di Candreva Video : L'Inter ha gia' cominciato a pianificare il mercato [Video] della prossima stagione, per cercare di accontentare il proprio tecnico, Luciano Spalletti, e regalargli i rinforzi richiesti prima del ritiro, che quest'anno si terra' ad Appiano Gentile, tanto che sono gia' partiti alcuni lavori di ammodernamento, rispetto a Riscone di Brunico, dove si è tenuto il ritiro dei nerazzurri negli ultimi anni. La squadra nerazzurra è ancora in lotta per un ...

Inter - Candreva : “con la Juve vietato sbagliare” : “La Juventus negli ultimi anni è stata la squadra più forte in Italia e ha fatto bene anche in Europa. Sappiamo che troveremo una squadra arrabbiata ma dobbiamo pensare a noi stessi perché vogliamo raggiungere il nostro obiettivo di arrivare il Champions. Non ci possiamo permettere di sbagliare nulla: è una partita difficile dove ci daranno poche occasioni. Dovremo quindi sfruttare al meglio quelle che avremo ma noi siamo pronti, non ...

Inter-Juve : probabili formazioni. Spalletti rilancia Vecino e Candreva. Allegri - suggestione Cuadrado terzino : Una rivalità storica, una partita, quella della 35giornata di Serie A, che avrà mille significati e si candida a essere decisiva in questo finale di campionato. I motivi sono tanti: si parte da quello ...

Inter - Candreva : 'Pronti per la Juve. Quinto posto? Non voglio neanche pensarci' : 'Ogni partita è una storia a sé - sottolinea l'esterno nerazzurro ai microfoni di Premium Sport - La Juve è una grande squadra e non ci possiamo permettere di sbagliare nulla. Sarà una partita ...

Inter - Candreva 'Juve arrabbiata - vinceremo per i nostri tifosi' : MILANO - Battere la Juventus sabato sera a San Siro, per l'Inter, è quasi paragonabile alla vittoria di un titolo. Primo per l'eterna rivalità tra le due società, secondo per la spinta emotiva che ...

Inter-Cagliari - le probabili formazioni : recupera Candreva. Sardi senza Barella e Cigarini : L'Inter per tornare a vincere, il Cagliari per certificare l'uscita da una crisi durata quasi due mesi. L'anticipo infrasettimanale della 33giornata di Serie A pone di fronte due squadre ancora in ...

Inter - Asamoah si avvicina : incontro con l'agente alla Pinetina. E Candreva... : incontro CON l'agente - Come riporta Premium Sport , al 'Centro sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti' , la vecchia 'Pinetina', , si è visto nel pomeriggio Federico Pastorello , agente - tra ...

Inter - Candreva verso il recupero. Ma troverà spazio? : Guai a sbagliare. L'Inter non può più permettersi altri passi falsi. A 6 gare dalla fine, la Champions è ancora lì da agguantare. Ma serve un'inversione di marcia, già domani sera a San Siro contro il ...