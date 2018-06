Calciomercato | l’’Udinese ha ufficializzato l’ingaggio di un giovane calciatore olandese

calcioweb.eu

(Di venerdì 15 giugno 2018) L‘Udinese con un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, ha reso notodi un. ‘Arriva dall’Olanda il nuovo giocatore bianconero Hidde ter Avest,terzino destro classe 1997, che ha firmato oggi un contratto di quattro anni. Ter Avest è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Twente e proprio con la squadra di Enschede ha fatto il suo esordio in Eredivisie, il massimo campionato, all’età di 17 anni. In quattro stagioni con la maglia rossa ha collezionato esattamente 100 presenze in competizioni ufficiali, diventando il secondo giocatore della storia dell’Eredivise come minuti giocati prima dei 20 anni, secondo solo ad un predestinato come Clarence Seedorf. Hidde ha vestito anche la maglia Oranje di tutte le selezioni giovanili, con 35 convocazioni tra l’U15 e l’U21. “Ter Avest è uno di quei profili giovani con un ...