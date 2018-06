Calciomercato Juventus | punizioni | assist e talento | chi è Aleksandr Golovin | il mago

Calciomercato Juventus - Luciano Moggi annuncia un doppio clamoroso colpo in entrata : Calciomercato Juventus – La Juventus fa sul serio, il club bianconero ha intenzione di regalare al tecnico Massimiliano Allegri una squadra sempre più forte per tentare anche l’assalto alla Champions League, nelle ultime ore importanti mosse. Le bombe vengono sganciate direttamente dall’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, ecco le dichiarazioni a 7 Gold: “Per Cancelo la situazione è questa: lui vuole la Juve e la Juve ...

Calciomercato - Juventus : visite mediche per Favilli. Chievo in pole per il prestito : Una prima parte di stagione super con la maglia dell'Ascoli: 5 gol in 12 partite di campionato in Serie B, tre nelle due gare di Coppa Italia disputate. Poi la rottura del legamento crociato del ...

Calciomercato Juventus - aumenta la fiducia per Cancelo : La Juventus si avvicina a Joao Cancelo. Cresce infatti all'interno della società bianconera la fiducia in un esito positivo della trattativa: l'affare non è stato ancora definito, né ci sono accordi ...

Calciomercato Juventus - Allegri scatenato : il portiere titolare - lo scambio Higuain-Icardi ed il Real Madrid : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul fronte mercato, i bianconeri sono al lavoro per preparare la prossima stagione. Nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte di Massimiliano Allegri in un collegamento in diretta con gli studi di Tiki-Taka: “la panchina del Real? Ho parlato con Perez, sono lusingato ma ho deciso di restare in una grande squadra, che ha grandi progetti e vuole continuare a vincere. ...

Calciomercato Juventus - Allegri annuncia la cessione di Higuain : addio al Pipita : Calciomercato Juventus – Ormai pochissimi dubbi sull’addio alla Juventus da parte dell’attaccante Gonzalo Higuain, si sta per interrompere il matrimonio del Pipita con i colori bianconeri, esperienza sicuramente positiva per l’argentino che però si aspettava di poter vincere la Champions, alla base del divorzio anche il rapporto non idilliaco con Massimiliano Allegri. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore a Sky ...

Calciomercato : la Juventus ripensa a Kovacic del Real Madrid : La Juventus ripensa a Mateo Kovacic. I bianconeri hanno di nuovo nel mirino il centrocampista del Real Madrid, già in Serie A con la maglia dell’Inter per due stagioni. Nell’estate 2017 i campioni d’Italia tentarono l’assalto, ma l’offerta di 75 milioni venne respinta perché Zidane considerava il croato una pedina importante e si opponeva alla cessione. Dopo l’addio del francese, il futuro a Madrid di Kovacic ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - la bomba che sconvolge il Calciomercato : può arrivare Asensio! : calciomercato Juventus – La Juventus è concentrata sul calciomercato, i bianconeri sono attivissimi con l’obiettivo di costruire una squadra super con l’intenzione di conquistare il Triplete nella prossima stagione. Importanti movimenti per il reparto d’attacco, dopo il riscatto di Douglas Costa è arrivata una decisione che può essere considerata a sorpresa, ovvero la possibile conferma di Mario Mandzukic mentre al ...

Calciomercato Juventus - monitorato il croato Kovacic del Real Madrid : TORINO - L'addio di Zinedine Zidane alla panchina del Real Madrid potrebbe innescare un effetto domino, portando a una serie di divorzi - anche eccellenti - fra alcuni giocatori e il club 'blanco'. L'...

Milan vs Juventus : è asta sul Calciomercato! Tutti i dettagli : Milan e Juventus in corsa per accaparrarsi uno dei pezzi pregiati del mercato a costo zero, Tutti i dettagli sulle trattative in corso-- Il calciomercato sta entrando pian piano nel vivo, ed i club della nostra Serie A stanno tentando in Tutti i modi di rafforzarsi in vista della prossima annata. Il Milan, come noto, non avrà disponibilità economiche illimitate, e proprio per questo sta dando un’occhiata molto attenta al mercato dei parametro ...