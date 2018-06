: Invio un cordiale saluto ai giocatori e a quanti seguiranno i Campionati Mondiali di Calcio, che iniziano oggi in R… - Pontifex_it : Invio un cordiale saluto ai giocatori e a quanti seguiranno i Campionati Mondiali di Calcio, che iniziano oggi in R… - SkyTG24 : #UltimOra #Mondiali di calcio in #Russia, l'#Isis minaccia attentati in un video. L'organizzazione terroristica: 'M… - LaStampa : L’Isis minaccia i Mondiali di calcio in Russia: video con stadi in fiamme -

L'batte 1-0 ilin extremis E' la prima volta che le due nazionali si incontrano ad un mondiale. I marocchini iniziano con gran ritmo, gliiani pian piano si fanno insidiosi in contropiede. Nel primo tempo due occasioni per parte. Nella ripresa gara a lungo bloccata.Nessuno sembra voler rischiare e spesso il gioco si fa duro.Al 79' Ziyech sfiora il gol per ilmentre continua il gioco piuttosto spezzettato. La gara sembra indirizzata al pareggio, ma al 95' su punizione di Haji Safi c'è l'autogol di Bouhaddouz.(Di venerdì 15 giugno 2018)