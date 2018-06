Bottega Veneta nomina Daniel Lee Direttore Creativo

gqitalia

(Di venerdì 15 giugno 2018) Dopo aver annunicato l’uscita di Tomas Maier è di poche ore fa l’annucio delladiLee come nuovodia partire dall’1 Luglio 2018Lee ha recentemente coperto il ruolo di Design Director della linea ready-to-wear di Céline. Trentaduenne di nazionalità britannica,Lee si è laureato presso il Central Saint Martins College of Art and Design. Prima di fare il suo ingresso in Céline nel 2012, ha lavorato per Maison Margela, Balenciaga e Donna Karan. “Sono molto felice di accogliereLee nel gruppo Kering comedi. È stata l’unicità della sua visione ispirata da un approcciomolto personale a convincermi che sarebbe stato l’interprete ideale di un nuovo capitolo nella storia del brand. Il suo lavoro si caratterizza per un grande rigore, una padronanza magistrale ...