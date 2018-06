Boris Becker ha chiesto l’immunità diplomatica per bloccare un possibile esproprio di beni

I debiti - due divorzi e un santone : Boris Becker costretto a vendere i suoi cimeli : Una carriera all’asta. L’ex tennista Boris Becker ha messo in vendita una serie di cimeli che hanno caratterizzato la sua sensazionale vita da atleta. Un po’ meno bene gli è andata fuori dal campo, dove in circa vent’anni è riuscito a sperperare un patrimonio: finito in bancarotta la scorsa estate, adesso pare abbia un debito di 61 milioni di euro (secondo la compagnia finanziaria Smith&Wiliamson) da restituire a 14 creditori, banche e ex ...