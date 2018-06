Bimbo autistico ha paura dell’operazione | l’ospedale si trasforma in ‘Star Wars’

Thomas - il Bimbo autistico ha paura del dentista : così i medici lo trasformano in Dart Fener : La storia di Thomas, giovane paziente vestito come Dart Fener, e il laboratorio dentistico dell'ospedale di Piove di Sacco (Padova) che diventa come la mitica astronave Millennium Falcon. Si tratta della "medicina narrativa" dove si cerca una strada umano per avvicinare e rassicurare i piccoli pazienti affetti da disabilità.Continua a leggere

L'area giochi dell'Ikea negata a un Bimbo autistico. I genitori chiedono i danni : A un bambino autistico di cinque anni è stata negata la possibilità di giocare in un'area giochi, perché si sarebbe potuto togliere i calzini antiscivolo. L'episodio, raccontato dalla Tribuna di Treviso, è avvenuto domenica scorsa all'Ikea di Padova. Per la famiglia del bimbo si è trattato di "discriminazione" ed è ora pronta a intraprendere le vie legali e a chiedere "i danni morali in sede ...

Milano - Bimbo autistico - stop dell'asilo : «Calpestati i suoi diritti» : «Siamo alle solite, quando si smetterà di calpestare i diritti dei nostri figli?». Anna Bovi, presidente di Angsa Lombardia onlus , Associazione nazionale genitori soggetti autistici, , ha letto sul ...

"Mi hai rigato la macchina" - e giù botte : vicina di casa manda in ospedale Bimbo autistico : E' un episodio gravissimo quello portato alla luce da FrosinoneToday. Una vicina di casa avrebbe picchiato, graffiato e insultato un bambino di 13 anni di Ceccano affetto da autismo. L'avrebbe poi offeso...

Elio delle Storie Tese rivela : «Ho vissuto - e vivo - la condizione di genitore di un Bimbo autistico. L'Italia è indietro anni luce» : Elio , del notissimo gruppo ' Le Storie Tese ', ha parlato per la prima volta della sua vita con un figlio autistico . Il cantante ha raccontato la sua testimonianza a una tavola rotonda organizzata a ...

"Ho vissuto - e vivo - la condizione di genitore di un Bimbo autistico. Su questo tema siamo all'età della pietra" : "Ho vissuto, e vivo, la condizione di genitore di un bimbo autistico". Lo dice chiaramente, Elio delle Storie Tese, portando la sua testimonianza a una tavola rotonda organizzata a Varese da Fondazione Sacra Famiglia, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo.Lui partecipa come testimonial per una campagna di sensibilizzazione promossa dal comitato "Uniti per l'autismo", composto da associazioni di genitori. Racconta ...

Bimbo autistico di 5 anni scompare nel nulla - poi il papà confessa : “L’ho ucciso io” : Joseph Ray Daniels, 28 anni, aveva denunciato nei giorni scorsi la scomparsa del figlio Joe, 5 anni e autistico. Dopo le ricerche delle forze dell'ordine e di centinaia di cittadini volontari, ha confessato: "L'ho ucciso io e ne ho nascosto il corpo".Continua a leggere