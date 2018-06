Bielsa è il nuovo allenatore del Leeds

sport.tiscali

: #Calciomercato | Colpo in panchina per il #Leeds: ha firmato #Bielsa - DiMarzio : #Calciomercato | Colpo in panchina per il #Leeds: ha firmato #Bielsa - DiMarzio : #Leeds, ora è ufficiale: #Bielsa è il nuovo allenatore #LUFC - Braccio982 : RT @DiMarzio: #Leeds, ora è ufficiale: #Bielsa è il nuovo allenatore #LUFC -

(Di venerdì 15 giugno 2018) L'annuncio dell'ingaggio diè stato accompagnato dal club con una fumata bianca, rilasciata nel cielo di, come avviene in Vaticano per comunicare al mondo esterno l'avvenuta elezione del ...