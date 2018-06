Beyond Blue è il nuovo titolo dei creatori di Never Alone e BBC Studios ambientato nelle

eurogamer

(Di venerdì 15 giugno 2018) Originariamente uscito nel 2014, il gioco di avventura indie: ​​Kisima Ingitchuna ha ottenuto consensi per l'integrazione della cultura e del folklore nativo dell'Alaska che guidava i giocatori attraverso la sua storia emotiva. Ora il team dietro ilha svelato il suo prossimo progettoprofondità del oceano,.Come segnala Dualshockers, il publisher E-Line Media ha annunciato che il gioco sarà realizzato in collaborazione con i BBC. Nessuna piattaforma specifica è stata comunicata in questo momento, ma secondo la compagnia arriverà "su PC e console".Il progetto, come mostrato nel suo trailer di debutto sarà "nel prossimo futuro" e metterà i giocatori nel ruolo di Mirai, un ricercatore che guida una squadra per esplorare le profondità dell'oceano.Read more…