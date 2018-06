Beppe Grillo | parla Federico Pizzarotti | ' Oggi nel M5S conta zero'

La visione di Beppe Grillo e il (futuro?) “regno della libertà” : Il sogno di futuro di Beppe Grillo ha un sapore d'antico. Lo diciamo senza supponenza o, peggio, nel nome del pregiudizio. Al contrario riconosciamo a quella visione, un fondamento robusto che, negli anni, si è nutrito di una delle elaborazioni più alte che la storia ricordi. Confrontarsi con quella visione significa allora porsi degli interrogativi sui limiti e i risultati raggiunti da quell'elaborazione più complessiva.La ...

Reddito di cittadinanza - Beppe Grillo guarda agli Usa : "Chi ci deride non ha capito nulla" : Per ora il Reddito di cittadinanza resta solo sulla carta. Quello che nel contratto di governo Lega-M5s è definito Reddito di cittadinanza (in realtà un Reddito minimo vincolato alla ricerca di un lavoro da parte dei...

Beppe Grillo : "Chi ha il reddito non fa più nulla? Espediente vergognoso" [VIDEO] : Beppe Grillo non usa mezzi termine e parla di "Espediente vergognoso" da parte di chi critica il progetto di reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle. Intervenuto in videoconferenza Skype al convegno Rousseau City Lab in corso di svolgimento a Torino, il cofondatore del movimento pentastellato ha parlato delle potenzialità del sistema operativo ideato da Casaleggio, ma anche di conoscenza e di reddito."Lo Stato dovrebbe garantirti, ...

Beppe Grillo è caduto dal trono : la lunga rottamazione dentro il M5S : C’è stato un momento in cui è apparso chiaro che qualcosa s’era rotto. Il 14 gennaio scorso, scegliendo di comunicare attraverso una lettera al Fatto (non un post sul suo neonato blog, tanto meno sul blog delle stelle rimasto in gestione alla Casaleggio), Beppe Grillo -?fresco di separazione dalla Casaleggio associati - scrisse una frase che pochi ...

Di Maio contro Grillo : “Su chiusura Ilva decido io - quelle di Beppe sono solo opinioni personali” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, smentisce Beppe Grillo rispetto al progetto di bonifica e riconversione dell'Ilva di Taranto: "solo solamente sue opinioni personali, se serve valuteremo anche la continuità e il tutto sarà gestito con responsabilità. Decideremo quando incontreremo le parti"Continua a leggere

Beppe Grillo difende Giuseppe Conte : "Infamanti allusioni sul premier telecomandato. Il cambiamento c'è già" : "Tutti stanno cercando di marionettizzare Conte, persino quelli che accusano altri di farlo. Per me, invece, è chiaro che lui sta semplicemente prendendo il suo posto in una istituzione che è stata in pessime mani per oltre 20 anni". A scriverlo è Beppe Grillo, in un intervento pubblicato oggi dal Fatto Quotidiano."Non riusciranno a fare dimenticare agli italiani che questo governo è il primo segno di un cambiamento ...

Ilva - Beppe Grillo : “Nessuno ha mai pensato di chiuderla. Riconversione e bonifica come nel bacino della Ruhr” : Non spegnerla, ma riconvertirla facendone una nuova Ruhr così che “il cielo sopra l’Ilva torni sempre più blu”. Beppe Grillo lancia dal suo blog un’idea per ‘ripensare’ Taranto e superare l’era del siderurgico, uno dei dossier più caldi che il neo-ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, dovrà trattare nelle prossime settimane e per il quale ha già ricevuto una richiesta di incontro urgente dai ...

