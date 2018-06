ilfattoquotidiano

: Belve, Simona Ventura: “Troppa ingerenza politica in Rai. Se fossi nata uomo sarei direttore generale a viale Mazzi… - fattoquotidiano : Belve, Simona Ventura: “Troppa ingerenza politica in Rai. Se fossi nata uomo sarei direttore generale a viale Mazzi… - Cascavel47 : Belve, Simona Ventura: “Ho detto stop alla chirurgia plastica. Avevo perso espressività, piansi allo specchio”… - antoninobill : Belve, Simona Ventura: “Troppa ingerenzapolitica in Rai. Se fossi nata uomo sareidg di viale Mazzini”. Stasera sul… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) “I ritocchini sono un male necessario?”. Francesca Fagnani, conduttrice di, che torna in onda da venerdì 15 giugno alle 22:45 su Nove con quattro grandi protagoniste, discute di chirurgia plastica con la sua prima ospite,. “Sì, però io ho smesso, di fatto. Soprattutto in faccia, adesso basta!”, risponde la conduttrice tv di tanti programmi di successo.“Lo rifarebbe?”, chiede ancora la giornalista. “No, però allora andava bene. Ho sempre fatto le cose un po’ per ribellione – spiega Ventura -. In faccia sto recuperando la mia, anche perché non devo fare la modella. Mi piace poter andare avanti, ho recuperato la mia, anche perché voglio avere questa”. Insiste la giornalista: “Perché, c’è stato un momento in cui non si riconosceva più?”. “C’è stato un momento, due anni fa, quando sono andata da Maurizio Costanzo – conclude l’ex ...