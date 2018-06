Belve | Simona Ventura | “Ai tempi ho votato MSI | poi Craxi Salvini ha fatto un grande

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 giugno 2018) Francesca Fagnani, conduttrice di, che torna in onda per quattro venerdì a partire dal 15 giugno alle 22.45 su Nove, discute di politica con la sua prima super ospite,.“Lei non ha mai detto per chi ha. Però durante i giorni della crisi per la formazione del governo ha sentito l’esigenza di scrivere un tweet che le leggo: ‘Io proverei a far lavorare le forze che hanno vinto le elezioni, vogliamo Savona!’. Perché ha sentito questa necessità?”, chiede la giornalista. “Perché come tutti gli italiani mi è partita:… basta! Giro per il mondo, c’è unamore per il nostro Paese, ma vogliamo anche contare”, risponde la celebre presentatrice. “Il suo cuore batte ancora Lega?”, insiste Fagnani.“Hotante cose, e sempre più le persone delle coalizioni”, controbatte l’ex regina dell’Isola dei Famosi. “Quale persona, se possiamo chiederle?”, vuole ...