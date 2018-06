' Bella Ciao' | dopo ' La Casa di Carta' arriva il remix e scoppia la polemica

Una “Bella ciao” come non l’avete mai sentita : la versione disco di Steve Aoki che ha sollevato polemiche. Giudicate voi : Il dj e produttore discografico di origini giapponesi Steve Aoki, insieme agli italiani Alessandro Martello ed Emanuele Longo (Marnik), ha remixato, facendone una versione da discoteca, “Bella ciao“. L’idea è nata dopo il successo che la canzone ha avuto, a livello internazionale, grazie alla serie tv “Casa de papel” prodotta da Netflix. La rivisitazione di Aoki e Marnik ha sollevato molte polemiche, soprattutto in ...

Bella Ciao remix rivolta social per il brano di Steve Aoki e Marnik : Una versione remix del brano simbolo delle lotte partigiane fa discutere i social. Dopo la variante spagnola, proposta dalla serie tv "La casa di carta", anche il famoso deejay Steve Aoki , vicino a ...

Bella Ciao remix : rivolta social per il brano di Steve Aoki e Marnik - Musica - Spettacoli : Una versione remix del brano simbolo delle lotte partigiane fa discutere i social. Dopo la variante spagnola, proposta dalla serie tv 'La casa di carta', anche il famoso deejay Steve Aoki , vicino a ...

Il coro "Bella Ciao" al Gay Pride di Roma : Per le strade della Capitale sfila la grande parata per celebrare l'orgoglio gay, 'Brigata Arcobaleno, la liberazione continua': è il motto del Roma Pride 2018

Giuseppe Gelo - il sindacalista che ha cantato Bella Ciao a Salvini : "Un gesto antifascista. Sull'aereo era a fianco a me" : È stato un gesto antifascista, di protesta, quello di cantare "Bella Ciao" al cospetto del ministro dell'Interno Matteo Salvini, sul minibus dell'aeroporto di Fiumicino. A dirlo è il sindacalista Giuseppe Gelo, delegato della Fiom, tra i primi a far partire il coro contro il leader della Lega, a filmare la scena e a diffonderla sul web.Intervistato dalla trasmissione di Radio1 Un Giorno da Pecora, il sindacalista ha spiegato come ...

Salvini sale sulla navetta dell'aeroporto - passeggeri cantano : "Bella ciao" : Mentre alla Camera si votava la fiducia al governo Conte, Matteo Salvini ha lasciato gli scranni di Montecitorio per andare in...

Salvini accolto sul bus al canto di "Bella ciao" : Matteo Salvini, neo ministro dell’Interno, alle prese con una contestazione pacifica. Salito su un bus navetta dell’aeroporto di Roma Fiumicino per raggiungere Brindisi, il leader della Lega è stato accolto da un gruppo di sindacalisti che sul mezzo hanno intonato, aiutati anche da altri viaggiatori, “Bella ciao”. Salvini si è recato a Brindisi per sostenere il candidato sindaco del Carroccio, Massimo Ciullo, e alla contestazione musicale ha ...

Roma - Salvini sale sul bus accolto da "Bella ciao" : il ministro se la ride : Un video mostra il leader leghista su una navetta in aeroporto insieme ad un gruppo di sindacalisti che intonano la canzone

Salvini sulla navetta di Fiumicino - gli cantano 'Bella ciao'. VIDEO - : Il neoministro dell'Interno era diretto a Brindisi per un comizio a sostegno del candidato sindaco Massimo Ciullo. Il VIDEO, pubblicato su Facebook da uno dei sindacalisti e ripreso dal Nuovo ...

Governo - Salvini sulla navetta di Fiumicino diretto a Brindisi : gruppo di viaggiatori lo vede e intona Bella Ciao : Nel giorno del voto di fiducia alla Camera, Matteo Salvini, un po’ a sorpresa, ma non troppo, ha lasciato il posto alla sinistra del premier Conte, preferendo incontrare gli elettori di Brindisi e ‘bucando’ così la replica del giurista alla guida dell’esecutivo Camera. “Devo andare via adesso”, ha detto il titolare dell’Interno nel pomeriggio, mentre il presidente del Consiglio era appena a ...

Alessandra Appiano - il dolore di Eleonora Daniele : 'Ciao anima Bella - ci mancherai tanto' : Un ricordo commosso, quello di Alessandra Appiano , morta oggi a Milano, arriva da Eleonora Daniele , conduttrice di Storie Italiane, che spesso ha avuto la scrittrice tra le sue ospiti: 'Grande ...

Bella Ciao ne La Casa di Carta conquista anche il Medio Oriente : la cover saudita nel video di Netflix : La scelta di inserire Bella Ciao ne La Casa di Carta come inno di una nuova "Resistenza" reinterpretata a modo loro dai protagonisti della più grande rapina della storia, quella alla Zecca di stato spagnola, ha fatto conoscere questo canto popolare partigiano in tutto il mondo. Gli ascolti in streaming del brano, nelle diverse versioni in cui è stato inciso in oltre 70 anni di storia, hanno subito un'impennata, il pubblico di mezzo mondo l'ha ...

Governo Lega-M5s - Bella ciaone : di Marco Gigante La svolta tanto attesa è arrivata. Il Governo Lega–M5s si farà. Dopo un intenso tira e molla che non da ultimo ha visto giravolte, ripensamenti e schizofrenie di ogni tipo, i leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio siederanno a un tavolo per nominare l’imminente squadra di Governo. Tutto risolto dunque? Non proprio. E per diverse ragioni. Innanzitutto, perché se l’intento era quello di mettere “fuori gioco” Silvio ...

La casa di carta : una cover di "Bella ciao" è diventata virale in Brasile - : La canzone è stata trasformata in un pezzo baile funk da MC MM e DJ RD, intitolato Só quer Vrau che attualmente è in cima a ogni classifica di streaming, guadagnandosi anche un video da oltre 17 ...