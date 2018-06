Belen Rodriguez smentisce la pausa con Iannone | ‘Non ho rilasciato nessuna intervista’

Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser - Fabrizio Corona con Stefano De Martino e non solo : a Pitti Uomo tanti vip e tutti gli ex di Belen! : ... Cecilia, non si separa un attimo da Ignazio, ma tra gli stand e ai vari party di contorno si avvistano famosi , o quasi, del mondo di calcio, talent e reality show. Dal giovane portiere di Nazionale ...

Don Matteo in replica - il 14 giugno si riparte dalla puntata con Belen Rodriguez : Il 2018 ha visto il successo dell’undicesima e ultima stagione e un Terence Hill sempre più mattatore ma Don Matteo viene apprezzato dal pubblico anche quando è in replica (anche se si parla di una possibile dodicesima annata). Giovedì 14 giugno in prima serata su Rai1 il prete detective in bicicletta per antonomasia del piccolo schermo torna a popolare la tv: la Rai ripropone quindi gli episodi più recenti delle avventure dello sportivo ...

Belen Rodriguez in Don Matteo 10 - al via le repliche su Rai1 : anticipazioni episodi 14 giugno : Belen Rodriguez in Don Matteo 10 è la prima guest star della decima stagione. Stasera, Rai1 manderà in onda le prime repliche di una delle fiction italiane più amate. Gli episodi si aggiungono a quelli già attualmente trasmessi in daytime da lunedì al venerdì. La decima stagione rappresenta anche l'ultima con il popolare personaggio del Capitano Giulio Tommasi. L'attore Simone Montedoro ha infatti lasciato il cast della serie dopo cinque ...

Andrea Iannone sulla crisi con Belen Rodriguez : “Sono tranquillo” : Belen Rodriguez conferma la crisi? Andrea Iannone dice la sua E’ l’argomento del momento: la crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Dopo due anni d’amore sembra proprio che per loro sia arrivata la fine. La showgirl ha confermato di essersi presa una pausa da lui? A quanto pare la dichiarazione rilasciata a Chi era falsa. Nonostante questo quando si è un personaggio pubblico è normale che il gossip arrivi a rosicchiare ...

Belen Rodriguez smentisce ‘Chi’ : intervista mai rilasciata : Belen Rodriguez contro ‘Chi’: “Non parlo più della mia vita privata” Belen Rodriguez ha smentito le presunte dichiarazioni riportate dal settimanale Chi ammettendo a Blogo di non aver rilasciato nessuna intervista. La showgirl ha raccontato che non è la prima volta che capita una cosa del genere ma, nel corso degli anni, ha imparato a dare le giuste priorità: “Quando ero più piccola parlavo del mio privato senza ...

Belen Rodriguez a Blogo : "Pausa con Iannone? Non parlo più della mia vita privata". E nega di aver rilasciato dichiarazioni a Chi : Belen Rodriguez venerdì sera su Canale 5 debutterà in Balalaika, il programma di intrattenimento calcistico legato ai Mondiali in Russia, condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino, con la partecipazione di Diego Abantantuono, del Mago Forrest e della Gialappa's Band. Ecco il seguito dell'intervista di Blogo ieri pubblicata su TvBlog. Belen Rodriguez a Blogo: "Balalaika varietà. Sapevo da mesi ...

Belen Rodriguez - lo sbrocco con il giornalista : 'Tu non devi...' - l'intervista finisce in rissa : l'intervista di Belen Rodriguez con Massimo Galanto di Blogo finisce male. Si parla del programma calcistico della bella argentina e della sua , presunta, sfida con Alessia Marcuzzi per la conduzione. ...

Belen Rodriguez a Blogo : "Balalaika varietà. Sapevo da mesi di esserci - la sfida con la Marcuzzi inventata dai giornalisti" : Debutta domani sera su Canale 5 Balalaika - Dalla Russia col pallone, il programma di intrattenimento calcistico legato ai Mondiali, condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino insieme a Belen Rodriguez e con la partecipazione di Diego Abantantuono, del Mago Forrest e della Gialappa's Band. Blogo ha intervistato la showgirl argentina al debutto in una trasmissione di impronta calcistica:Nel programma si parlerà delle partite, ma l'ambiente ...