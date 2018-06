Becker in bancarotta | Niente processo | sono un diplomatico

Boris Becker in bancarotta invoca immunità diplomatica : Il tre volte vincitore del torneo di Wimbledon sostiene che la sua nomina come ambasciatore per lo sport e la cultura in Ue conferitagli dalla Repubblica Centrafricana gli garantisce protezione da ...

La caduta di Boris Becker - dai successi alla bancarotta : Qualche trofeo, alcune racchette e una serie di foto ricordo: sono passate solo poche ore dalla decisione di Boris Becker di mettere all’asta alcuni preziosi cimeli della sua sensazionale carriera da atleta. Ma l’ex campione del tennis, dopo un rapido calcolo a mente, deve aver capito che per ripianare un debito di 61 milioni di euro – stima della compagnia finanziaria Smith&Wiliamson – ci vuole ben altro: ecco che, secondo le ...

Boris Becker in bancarotta/ L'ex campione di tennis richiede l'immunità diplomatica : L'ex campione di tennis, Boris Becker, richiede l'immunità diplomatica per difendersi al meglio nel caso di bancarotta. Su di lui gravano inoltre debiti per 61 milioni di euro(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 12:31:00 GMT)

Gb - "Bum Bum" Becker in bancarotta ricorre a immunità diplomatica : ...starebbe cercando di sfruttare la missione che gli è stata attribuita ad aprile dalla Repubblica centrafricana come "addetto" per gli Affari sportivi nell'Ue.Gli avvocati dell'ex numero uno al mondo ...

Tennis : Becker chiede immunità diplomatica contro bancarotta : "Onori diplomatici a me!", scriveva Becker su Twitter ad aprile, "sono stato nominato dalla Repubblica centrafricana ambasciatore per lo sport e la cultura in Ue!". Il tre volte vincitore di ...