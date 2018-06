Bce | che cosa accadrà con la fine del «Qe»cosa cambia Qe» | cos’è

Prezzi e crescita : ecco i segnali che hanno convinto la Bce a ridurre gli stimoli : Per parafrasare un noto politico italiano, si dovrebbe dire che la pacchia è finita. Il piano di acquisto di titoli pubblici che negli ultimi tre anni ha fatto risparmiare decine di miliardi di interessi su debito ai governi di tutto il continente è arrivato al capolinea. Come anticipato da La Stampa, il consiglio dei governatori della Banca centra...

Da dicembre Draghi bloccherà il quantitative easing della Bce : l'Italia rischia : Da dicembre stop al quantitative easing. La decisione, presa dal governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, "dopo un'attenta valutazione dei progressi fatti, la cui conclusione è che l'aggiustamento dell'inflazione verso l'obiettivo (intorno al 2%, ndr) è sostanziale". Visto l'altissimo livello del debito italiano, lo stop al Qe potrebbe provocare problemi in futuro in mancanza di adeguate riforme.

Borse europee euforiche dopo la Bce : I segnali positivi provenienti dall'economia sembrano aver convinto i membri del Board, che hanno preso tutte queste decisioni all'unanimità, spingendo gli investitori a credere che la ripresa ...

Bce - che cosa accadrà con la fine del «Qe»Cosa cambia? Quantitative easing : cos’è : Mario Draghi ha deciso: alla fine di dicembre cesseranno gli acquisti di titoli (Qe, quantitative easing) da parte di Francoforte. Ecco le principali conseguenze su titoli di Stato, spread e risparmio

Draghi - Bce - chiede attenzione alle politiche fiscali : ...Un piena e trasparente implementazione del Patto di Stabilità e Crescita e delle procedure di squilibrio macroeconomico nel tempo e attraverso i Paesi resta essenziale per la resistenza dell'economia ...

Bce verso la fine del Qe : ecco cosa accadrà dopo. Guida alle mosse che oggi annuncerà Draghi : Manuale per decifrare le mosse del Consiglio direttivo della Bce che potrebbe decidere oggi di annunciare le modalità (e forse i tempi) della fine del QE...

Bce sta guardando a trading book di BNP Paribas - Deutsche Bank e Société Générale : La Bce sta esaminando attentamente i trading book di tre banche tra le principali in Europa: si tratta di BNP Paribas, Deutsche Bank e Société Générale. E' quanto riporta Bloomberg, sulla base di ...

Gabanelli si arrabbia e scrive al Foglio. Ma anche la Bce la smentisce : [Dopo un articolo di Luciano Capone del 12 giugno , Milena Gabanelli ha scritto al Foglio la lettera che riportiamo di seguito insieme alla risposta del nostro giornalista] Al direttore - Ieri sono ...

Bce - perché il quantitative easing finirà a dicembre : Il quadro economico dà indicazioni contrastanti su crescita e inflazione, ma la vera funzione degli acquisti di titoli sembra essere ormai compiuta

Piazza Affari rimbalza di oltre il 2% con le banche. Focus su Fed e Bce : Netto rialzo della borsa milanese , accompagnato dai progressi di tutti gli altri listini continentali a cominciare da Madrid, all'apertura di una settimana che avrà gli occhi puntati sul vertice Usa-Corea del Nord di Singapore e sulle riunioni delle principali banche centrali (Federal Reserve, Bce e Banca del Giappone) da cui sono attese indicazioni importanti per le rispettive politiche monetarie per la seconda parte dell'anno. Spread in ...

Sul maxi-spread anche lo zampino della Bce : Il Financial Times dà ragione al Movimento 5 Stelle: la Bce ha tagliato gli acquisti di titoli di stato italiani nel mese di maggio, e quindi nel periodo di forti tensioni sui mercati durante la lunga crisi politica, a tratti istituzionale, prima della nascita del Governo Conte. Lo scrive il quotidiano finanziario di Londra in un articolo in cui viene sottolineato come "l'ammissione potrebbe alimentare i sospetti che la Banca Centrale ...

"Lo spread sale perché la Bce compra meno Btp e Mattarella ha prodotto incertezza". Intervista a Laura Castelli (M5S) : La Bce di Mario Draghi sta comprando meno titoli italiani, allentando il Quantitative Easing, mentre Sergio Mattarella ha gettato il Paese nell'incertezza politica. Sono queste le cause dell'aumento repentino dello spread, secondo Laura Castelli. Uno dei luogotenenti più stretti di Luigi Di Maio, Castelli ha seguito l'intera trattativa per la stesura del contratto di governo. Ed è fin dal suo ingresso in Parlamento, cinque anni fa, ...

Italia sotto assedio - banche sbandano a colpi di spread. La Bce non basta - paura in vista di aste Bot e Btp : L'aggravarsi della crisi politica sta spingendo gli investitori a vendite copiose di BTP nonostante il supporto della Bce che nell'ultima settimana starebbe acquistando titoli di Stato Italiani per ...

Bce preoccupata per le crescenti politiche protezionistiche : Non è mancata qualche preoccupazione per le crescenti politiche protezionistiche che, secondo l'Istituto con sede a Francoforte, potrebbero rappresentare una minaccia per l'economia globale .