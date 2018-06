Bankitalia | debito aprile sale a 2311 mld

Conti pubblici - Bankitalia : debito record - aprile 2.312 miliardi : Roma, 15 giu. , askanews, - debito pubblico ancora in aumento, con un nuovo record storico. Ad aprile, afferma la Banca d'Italia, il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 9,3 miliardi ...

Bankitalia - Visco : «C’è fiducia sull’Italia - no a scorciatoie sul debito» : «Non sarebbe saggio ignorare le compatibilità finanziarie», perché «è a tutti evidente la delicatezza e la straordinarietà del momento che stiamo vivendo». Lo dice il governatore di...

Bankitalia : a marzo debito a 2.302 mld : 10.58 A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è salito di 15,9 mld rispetto a febbraio, risultando pari a 2.302,3 mld.Lo rende noto Bankitalia. L'incremento è dovuto al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (20,1 mld),in parte compensato dal calo delle disponibilità liquide del Tesoro (3,5 mld,a 44,8; erano 54,6 miliardi a marzo 2017) e dall'effetto complessivo degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso,della ...

Bankitalia : alto debito - rischi liquidità : 14.22 I Paesi molto indebitati sono "esposti al rischio di crisi di liquidità". Così il vicedirettore di Bankitalia, Signorini, in audizione sul Def."Se si vuole evitare, o contenere l'aumento dell'Iva e si è ugualmente determinati a imboccare la strada di una riduzione del debito (...) bisognerà ricercare fonti alternative di aumento di entrata o riduzione di spesa", ha affermato. "La sostenibilità del debito pubblico italiano poggia ...

Povertà raddoppia - ed è incubo aumento Iva. Bankitalia : ecco come scongiurarlo - ma non torniamo indietro con debito : ... alle commissioni congiunte di Camera e Senato, da Giorgio Alleva, presidente dell'Istat, che ha fatto il punto della situazione dell'economia italiana, affrontando diversi temi, come l'indebitamento ...

Bankitalia - no cripotvalute. Ma nuove tasse in arrivo per rischio crisi italia per deboli banche e debito : Nell'analisi della stabilità finanziaria, Banca d'italia affronta tre argomenti banche, debito e cripotvalute.

Bankitalia alto debito e difficoltà banche - Italia è vulnerabile. E pesanti tasse in arrivo. Ecco per chi : BankItalia analizza la situazione finanziaria Italia nel suo rapporto sulla Stabilità e le incertezze, molte, rimangono.