Borgo Nuovo digiuna per protesta 'Le periferie sono abBandonate' : ... in piazza a Borgo Nuovo verrà montata una tenda e tutti i giorni, dalle 16 in poi, a turno, i volontari della parrocchia digiuneranno e dormiranno lì organizzando incontri, spettacoli e dibattiti ...

Milano : on line Bando periferie - c'è tempo un mese per presentare progetti : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Il Comune di Milano lancia 'bando alle periferie 2018', un'iniziativa ideata per migliorare la qualità della vita nei quartieri, articolare ed arricchire le offerte e le opportunità per chi li abita, sostenendo le molte realtà sociali presenti in città. L’avviso pubblico

AXTO - scontro tra maggioranza e opposizioni sul Bando per le iniziative socio culturali nelle periferie : ... il fallimento è duplice: tradisce la piattaforma WeGovNow ma, soprattutto, tradisce un concetto fondamentale di delega politica. Siete stati eletti per scegliere e decidere. E invece non solo avete ...