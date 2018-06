Avvocato Civita | mio assistito ammette leggerezza slegata da stadio

romadailynews

(Di venerdì 15 giugno 2018) Roma – Di seguito quanto detto dal legale di MicheleLuca Petrucci. “ha spiegato le ragioni dei suoi comportamenti e come i due fatti siano assolutamente slegati fra di loro. Quindi la richiesta per il figlio e la questione dello”. “Ha riconosciuto di aver commesso un errore personale, censurabile sotto il profilo etico ma non giudiziario e certamente non può essere messo in relazione con la vicenda dello. Peraltro l’atteggiamento della Regione e quello diè stato sempre molto rigido nei confronti del progetto. Tanto che hanno mosso molte osservazioni che lo hanno reso molto più oneroso”. “Ha ammesso- ha aggiunto- di aver fatto unain favore del figlio. Quando però non era più assessore e non era ancora neanche Consigliere regionale. Ha sbagliato ma non è un reato. Abbiamo chiesto una ...