Avviati i lavori alla scuola Padre Pio da Pietrelcina ad Ispica

Municipio III : Avviati lavori stradali in via Giovanni Conti : Roma: lavori svolti in più fasi per non creare troppi disagi a traffico Roma – Il Campidoglio ha annunciato l’avvio della manutenzione stradale di via Giovanni Conti, all’interno del III Municipio. Si tratta di una strada gravemente ammalorata per la quale è prevista la rimozione delle radici affioranti degli alberi. I lavori saranno eseguiti con il supporto di un agronomo e riguarderanno brevi tratti che saranno effettuati in ...