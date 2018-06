: #News #Auto Ue+Efta, frenano immatricolazioni - CyberNewsH24 : #News #Auto Ue+Efta, frenano immatricolazioni - TelevideoRai101 : Auto Ue+Efta, frenano immatricolazioni -

Frena a maggio, dopo il balzo di aprile (+9,6%) il mercato europeo dell'. Lenell'Ue a 28+Efta sono state 1.442.643, lo 0,6% in più rispetto a maggio 2017.Nei primi 5 mesi dell'anno sono state vendute 7.076.504, il 2,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Così l'Acea (Associazione dei costruttori europei). Fca vende 110.120, lo 0,2% in più rispetto a maggio 2017.La quota di mercato scende al 7,6% dal 7,7%.Nei 5 mesi -2,2% di vendite sullo stesso periodo del 2017:quota scende dal 7,3% al 6,9%.(Di venerdì 15 giugno 2018)