Auto esce di strada e urta un tubo del gas Esce il metano FOTO

Perde il controllo dell'Auto ed esce di strada cappottandosi : morti due uomini : SAN GIORGIO IN BOSCO Incidente mortale in via Calandrine a San Giorgio in Bosco, oggi pomeriggio alle 17. Deceduti due uomini che viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf che pare essere uscita di ...

Fiat Punto addio : l'Auto esce di scena dopo 9 milioni di esemplari venduti : Fiat Punto si prepara ad uscire dalla produzione: una delle auto più apprezzate e vendute degli ultimi decenni sta per dire addio agli appassionati che con tanto affetto l'hanno acquistata e guidata da oltre 20 anni a questa parte. L'indiscrezione arriva direttamente dalla FCA, riportata poi da Motori.it e da altre testate nazionali, e fa parte di un'operazione di mercato che porterebbe all'esclusione - o quantomeno all'accantonamento - di fasce ...

Ronsecco : Auto esce di strada - conducente incastrato nell'abitacolo : Il Secolo XIX, . Un'automobilista di 44 anni, questa mattina , mercoledì 30 maggio, , è stato salvato da due carabinieri dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. I fatti Il qurantenne è al ...

Automobilista esce di strada a Qualso : Incidente stradale, oggi poco prima delle 18, a Qualso di renna del Roiale, lungo la SP 38. Si è trattato di un'uscita di strada autonoma in cui il conducente ha riportato numerosi traumi, in ...

Conte esce di scena con l'Auto blu : «La politica è così. Io ce l'ho messa tutta» : Ora lo può fare, finalmente. Non è più costretto nel ruolo dell'Amico del Popolo, visto che è andata come è andata, e quindi può prendere l'autoblù Giuseppe Conte. Non il solito taxi che già ...

CALCUTTA - ESCE IL NUOVO ALBUM ”EVERGREEN”/ Video - due instore in Autogrill : ecco dove incontrarlo : Il NUOVO disco di CALCUTTA, Evergreen, conferma l'artista di Latina voce dell'amore della sua generazione: un amore fatto di sconfitte e ricordi, ecco di cosa si tratta (Pubblicato il Sat, 26 May 2018 14:35:00 GMT)

Autogrill cresce ancora : innovazione e patto intergenerazionale : Autogrill guarda al futuro con fiducia. Il gruppo punta sul rinnovamento che passa dal patto intergenerazionale all'interno dell'azienda e dalla innovazione del prodotto. Il tutto declinato con una offerta commerciale che va a rinnovare i prodotti che sono e saranno sempre più in linea con le nuove esigenze alimentari. Tra questi ad esempio i panini vegani e le insalate che costituiscono un'offerta dedicata ad ogni tipo di consumatore.E questa ...

Ambiente e comportamenti Autolesionistici negli adolescenti con la Sindrome dell’X fragile : Un gruppo di ricercatori degli Stati Uniti ha valutato l’effetto dell’Ambiente sociale sui comportamenti autolesionistici dei ragazzi con la Sindrome dell’X fragile. Si è osservato che tali influenze sono molto importanti e vanno valutate accuratamente prima di introdurre trattamenti con farmaci. Hall e colleghi, nell’introduzione all’articolo che ha riportato i risultati del loro studio, ricordano che la Sindrome dell’X fragile è la causa più ...

NorAuto cresce e cerca nuovo personale : Norauto, gruppo leader in Europa nella manutenzione dell’auto, apre il suo 35° Centro in Italia a Piacenza e prosegue la sua strategia di crescita che prevede un’importante espansione nei prossimi tre anni nel nostro Paese. Con questa nuova apertura, oltre a consolidare la presenza in Emilia Romagna, Norauto offre nuove opportunità di lavoro per meccanici […] L'articolo Norauto cresce e cerca nuovo personale sembra essere il primo su ...

Incidente a Udine - Autobus esce di strada : 26 i feriti - di cui uno in condizioni gravi : Il bus si è adagiato su un lato nel prato che costeggia la carreggiata intorno alle 3.30 di questa mattina, sabato 19 maggio. A bordo viaggiavano 43 persone sulla linea Torino-Trieste. L'Incidente è avvenuto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali.Continua a leggere

Autobus esce di strada sull'A4 - 26 feriti : uno è grave : Un Autobus di linea è uscito di strada mentre percorreva l'autostrada A4 finendo in un prato vicino e adagiandosi su un lato. L'incidente ha causato 26 feriti di cui uno molto grave, gli altri in ...

Sbanda ed esce fuori strada - Francesco muore a 31 anni nell’Auto capovolta : L'automobilista ha Sbandato per cause da accertare, impattando violentemente contro ponticello in cemento. L'auto quindi si è cappottata finendo in un piccolo fossato sottostante senza lasciargli scampo.Continua a leggere

Follia al safari : famiglia di turisti esce dall’Auto e viene inseguita da un gruppo di ghepardi : Il video è stato girato al safari nei Paesi Bassi, il Beekse Bergen. E mostra una famiglia francese che, uscita dall’auto (nonostante le regole del safari lo proibiscano) probabilmente per fare delle foto, viene inseguita da un gruppo di ghepardi. I turisti, tra cui anche una mamma con un bambino piccolo, vengono circondati dagli animali ma riescono a rientrare in auto. La scena è stata filmata da un altro gruppo di turisti in auto e ...