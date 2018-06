Audio e testo di D’estate non vale di Fred De Palma | il nuovo singolo estivo in duetto

Audio e testo di Giungla di Lele - il ritorno discografico con il nuovo singolo dedicato a Napoli : Giungla di Lele è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 15 giugno e già disponibile sulle piattaforme digitali streaming e download. A più di un anno di distanza dalla vittoria tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Lele torna in radio e sul mercato discografico con un nuovo progetto: Giungla di Lele è un brano scritto dal cantante stesso e prodotto dal noto Michele ...

Audio e testo Ti Ricordi Di Me di Alessio Bernabei - un’evoluzione musicale tra il “caro Jack” e il nuovo album : Ti Ricordi Di Me? è il nuovo singolo di Alessio Bernabei, in radio e in digital download da oggi, venerdì 15 giugno. Il brano segna il ritorno in musica di Alessio Bernabei a un anno dal singolo precedente, Non è Il SudAmerica, pubblicato a ridosso dell'estate 2017. Ti Ricordi Di Me? è firmato dallo stesso Alessio Bernabei con Danti dei Two Fingerz e Alessandro Gemelli, questi ultimi anche alla produzione artistica. Via il ciuffo per ...

Un’estate ci salverà - Max Pezzali | Testo - Audio - MP3 : Canzone Max Pezzali, Un’estate ci salverà: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Max Pezzali è Un’estate ci salverà: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Dopo i misteri iniziali, finalmente si sciolgono le riserve su quello che sarà il suo ritorno in radio con il titolo del […]

Un’estate ci salverà è il nuovo singolo di Max Pezzali per mettere alla prova l’amore : Audio e testo : Il nuovo singolo di Max Pezzali è Un'estate ci salverà. Dopo i misteri iniziali, finalmente si sciolgono le riserve su quello che sarà il suo ritorno in radio con il titolo del brano che ha scelto per affrontare la bella stagione. Con il brano che arriva in radio il 15 giugno, Max Pezzali vuole offrirci una soluzione al grigiore dei mesi invernali ma anche una maniera per affrontare i fugaci amori estivi e metterli alla prova, per vedere se ...

Affermativo - Jovanotti | Testo - Audio - MP3 : Canzone Jovanotti, Affermativo: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Jovanotti è Affermativo: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Si intitola Affermativo il nuovo singolo di Jovanotti. La canzone è contenuta nell’album Oh, Vita! e arriva in radio venerdì 15 giugno mentre è già disponibile in streaming e negli store digitali con l’album […]

Affermativo è il nuovo singolo di Jovanotti - il racconto di un uomo affamato di vita (testo e Audio) : Si intitola Affermativo il nuovo singolo di Jovanotti. La canzone è contenuta nell'album Oh, vita! e arriva in radio venerdì 15 giugno mentre è già disponibile in streaming e negli store digitali con l'album dell'artista. Il nuovo singolo di Jovanotti viene rilasciato alla vigilia della prima data del tour europeo del 2018 in programma a Stoccarda. Un inno positivo, in Affermativo troviamo la storia di un uomo affamato di vita, intenzionato a ...

Felicità Puttana - Thegiornalisti | Testo - Audio - MP3 : Canzone Thegiornalisti, Felicità Puttana: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Thegiornalisti è Felicità Puttana: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. I Thegiornalisti, band pop romana formata da Tommaso Paradiso, Marco Primavera e Marco Antonio Musella, dopo l’enorme successo di “Questa Nostra Stupida Canzone D’Amore” tornano oggi con il nuovo singolo “Felicità […]

Tropicale di Francesca Michielin è il nuovo singolo da 2640 prima del tour estivo : Audio e testo : Tropicale di Francesca Michielin è il nuovo singolo estratto dall'album 2640, rilasciato lo scorso 12 gennaio per Sony Music Italy. Dopo Vulcano, Io non abito al mare e Bolivia, Francesca Michielin porta in radio il sound estivo di Tropicale, brano scritto per lei da Calcutta e Dario Faini. Tropicale di Francesca Michielin sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 15 giugno. Canzone particolarmente adatta alla stagione estiva, ...

Nera - Irama | Testo - Audio - MP3 : Canzone Irama, Nera: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Irama è Nera: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Irama, Nera Testo Ti osservo da un po’ e non so se ti ho Già vista per la strada o dentro al Rolling Stone Non so che cos’ho, […]

E.sta.a.te - Laura Pausini | Testo - Audio - MP3 : Canzone Laura Pausini, E.sta.a.te: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Laura Pausini è E.sta.a.te: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il brano ha debuttato nella top ten delle classifiche mondiali e in Italia è già stato certificato disco di platino. Il video di E.sta.a.te di Laura Pausini trasmette […]

Audio - testo e traduzione di Clandestino di Shakira e Maluma - un amore proibito nel nuovo duetto : Venerdì 8 giugno è arrivato a sorpresa sulle piattaforme streaming e negli store digitali Clandestino di Shakira e Maluma: i due cantautori hanno sorpreso i loro fan lanciando una nuova partnership destinata all'airplay estivo, un mix di pop e reggae dall'inevitabile impronta latina per un brano che racconta una storia d'amore clandestina. La collaborazione tra Shakira e Maluma ha già funzionato molto bene prima di Clandestino. Nel 2016, ...

Audio e testo Viva la vita di Nesli - prima del tour 2018 una canzone sul valore della vita : Viva la vita di Nesli è il nuovo singolo scritto dallo stesso Nesli, prodotto da Brando e pubblicato da Universal Music Italia oggi, venerdì 8 giugno. Il cantautore Nesli torna in radio e in digital download oggi, in seguito alla pubblicazione della canzone Immagini, scritta per portare all'attenzione del pubblico di giovanissimo l'ostico tema del bullismo, una grave ferita della società contemporanea. Viva la vita di Nesli farà parte del ...

Audio e testo di Rollercoaster di Emis Killa - il nuovo singolo estivo prima dell’album di inediti : Rollercoaster di Emis Killa è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 8 giugno e disponibile sulla piattaforme digitali streaming e download. Il nuovo singolo di Emis Killa si propone come hit dell'estate con atmosfere caraibiche e ritmo latino, e racconta la storia di un rapporto difficile da identificare, a metà strada tra una semplice amicizia ed una relazione sentimentale. "Tutti abbiamo o abbiamo avuto una persona speciale ...

Audio e testo Ammò di Achille Lauro con Clementino e Rocco Hunt dall’album Pour L’Amour : Ammò di Achille Lauro feat. Clementino e Rocco Hunt è il nuovo singolo disponibile in radio e in digital download da oggi, venerdì 8 giugno. Ammò è prodotto da Boss Doms ed anticipa il nuovo album di Achille Lauro, Pour L’Amour, in uscita il prossimo 22 giugno. Dal 4 giugno, il disco è disponibile in preorder e in presave in digitale, mentre arriverà nei negozi di musica della penisola, in versione fisica, il prossimo 22 giugno. Ammò di ...